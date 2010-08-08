به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ‏اظهار داشت: اصولا مطرح کردن اسلام جغرافیایی و اسلام قومیتی و نظیر ‏آنها جز اضافه کردن پیرایه‌های مضر و محدود کننده به اصل اسلام هیچ نتیجه ‏دیگری ندارد و هرکدام از این پیرایه‌ها نیز به عنوان عاملی مخرب در دست ‏دشمنان جهان اسلام و وحدت مسلم آنها قرار خواهد گرفت.

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وی در ادامه تصریح کرد: آیا مطرح کنندگان "مکتب ایران‌" در مقابل "مکتب ‏اسلام" نمی‌دانند که در تمام دوران سیاه حکومت پهلوی تقابل "ایران" و ‏"اسلام" و نهایتا اصالت دادن به ایران در مقابل اسلام از محصولات فکری ‏نظریه‌پردازان شاهنشاهی بود.

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دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تاکید کرد: آنها تا آنجا پیش رفتند که به ‏جایگزین کردن تاریخ شاهنشاهی به جای تاریخ هجری اسلامی دست ‏یازیدند.

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حبیبی بیان داشت: کسانی که ادعای ملی‌گرایی ایرانی دارند اگر واقعا در ‏این ادعا صادق هستند باید بدانند که در 8 سال دفاع مقدس، بیش از ‏دویست هزار شهید این دوره، جملگی به عشق اسلام، قرآن و وطن‌دوستی ‏ایرانی برگرفته از اسلام به مصاف دشمن رفتند و اجازه ندادند یک وجب از ‏خاک ایران از پهنه جغرافیایی ما جدا شود و در واقع تعهد وطن‌‌دوستی خود را ‏که هیچ تقابلی با اعتقادات اسلامی آنها نداشته و ندارد، با خون پاک خویش ‏امضا کردند.

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حبیبی تصریح کرد: خواست ما این است که مدعیان نظریه‌ پردازی دست از ‏سر ملت مسلمان ایران و سایر ملت‌های مسلمان بردارند و بدانند که اگر ‏قرار بر چنین ادعاهایی شد ساکنان عربستان نیز می‌توانند با استنادات ‏بیشتری از این قبیل ادعاها را مطرح کنند.

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وی در پایان گفت: البته هرکدام از ملت‌های جهان پهناور اسلام نقش ویژه‌ای ‏در ایجاد تمدن اسلامی داشته‌اند و نقش بسیار مهم ایرانیان در ایجاد این ‏تمدن بر هیچ محققی پوشیده نیست. ‏