به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: اصولا مطرح کردن اسلام جغرافیایی و اسلام قومیتی و نظیر آنها جز اضافه کردن پیرایههای مضر و محدود کننده به اصل اسلام هیچ نتیجه دیگری ندارد و هرکدام از این پیرایهها نیز به عنوان عاملی مخرب در دست دشمنان جهان اسلام و وحدت مسلم آنها قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه تصریح کرد: آیا مطرح کنندگان "مکتب ایران" در مقابل "مکتب اسلام" نمیدانند که در تمام دوران سیاه حکومت پهلوی تقابل "ایران" و "اسلام" و نهایتا اصالت دادن به ایران در مقابل اسلام از محصولات فکری نظریهپردازان شاهنشاهی بود.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تاکید کرد: آنها تا آنجا پیش رفتند که به جایگزین کردن تاریخ شاهنشاهی به جای تاریخ هجری اسلامی دست یازیدند.
حبیبی بیان داشت: کسانی که ادعای ملیگرایی ایرانی دارند اگر واقعا در این ادعا صادق هستند باید بدانند که در 8 سال دفاع مقدس، بیش از دویست هزار شهید این دوره، جملگی به عشق اسلام، قرآن و وطندوستی ایرانی برگرفته از اسلام به مصاف دشمن رفتند و اجازه ندادند یک وجب از خاک ایران از پهنه جغرافیایی ما جدا شود و در واقع تعهد وطندوستی خود را که هیچ تقابلی با اعتقادات اسلامی آنها نداشته و ندارد، با خون پاک خویش امضا کردند.
حبیبی تصریح کرد: خواست ما این است که مدعیان نظریه پردازی دست از سر ملت مسلمان ایران و سایر ملتهای مسلمان بردارند و بدانند که اگر قرار بر چنین ادعاهایی شد ساکنان عربستان نیز میتوانند با استنادات بیشتری از این قبیل ادعاها را مطرح کنند.
وی در پایان گفت: البته هرکدام از ملتهای جهان پهناور اسلام نقش ویژهای در ایجاد تمدن اسلامی داشتهاند و نقش بسیار مهم ایرانیان در ایجاد این تمدن بر هیچ محققی پوشیده نیست.
محمدنبی حبیبی گفت: مطرح کنندگان مکتب ایران در مقابل مکتب اسلام باید بدانند که در تمام دوران سیاه حکومت پهلوی تقابل"ایران" و "اسلام" و نهایتا اصالت دادن به ایران در مقابل اسلام از محصولات فکری نظریه پردازان شاهنشاهی بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: اصولا مطرح کردن اسلام جغرافیایی و اسلام قومیتی و نظیر آنها جز اضافه کردن پیرایههای مضر و محدود کننده به اصل اسلام هیچ نتیجه دیگری ندارد و هرکدام از این پیرایهها نیز به عنوان عاملی مخرب در دست دشمنان جهان اسلام و وحدت مسلم آنها قرار خواهد گرفت.
نظر شما