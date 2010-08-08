حاشیه های اختتامیه دومین دوره مسابقات والیبال جام مردان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، با وجود اینکه افتتاحیه این دوره از رقابت ها در کنار سواحل دریاچه ارومیه آغاز شد ولی در حد بازیهای آسیایی نبود و این امر موجب شد شرکت کنندگان گلایه های زیادی در این خصوص داشته باشند اما مراسم اختتامیه این دوره از رقابتها با شکوه زیادی در سالن شش هزارنفری غدیر ارومیه همراه بود.

* در مراسم پایانی رقابتها هر سه نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند ولی در بخش اهدای هدایا تنها سید سلمان ذاکر حضور داشت و دو نماینده دیگر ارومیه در مجلس جواد جهانگیرزاده و نادر قاضی پور بارها مورد تشویق تماشاگران قرار گرفتند در جایگاه مسئولان حضور داشتند.

* دو بازیکن ارومیه ای که به عنوان بهترین لیبرو و پاسور این دوره از رقابتها حضور داشتند مورد تشویق ویژه مسئولان محلی و تماشاگران ارومیه ای قرار گرفتند.

*بعد از مراسم پایانی جشن باشکوه آتش بازی به افتخار قهرمانی تیم ملی والیبال ایران در محوطه ورزشگاه با حضور مسئولان و تماشاگران ارومیه ای برگزارشد.

* در آیین پایانی به جای هدایای تولید ساخت داخل کشور هدایایی شامل لوازم خانگی محصول کشور ترکیه " SINBO" به ورزشکاران شرکت کننده اول تا سوم اهدا شد و مسئولان برگزاری مسابقات اهدا شد تا همچنان کالای ایرانی در مظلومیت به سر برند.

* مردم ارومیه تا پاسی از شب شنبه در خیابانها و معابر ارومیه با مراسم آتش بازی و ... به شادمانی پرداختند.

*خبرنگاران و عکاسان حاضر در این آیین ملبس به جلیقه مخصوصی که از سوی مسئولان برگزاری این دوره از مسابقات به آنها اعطا شده بود به جای کلمه " PERSS" به کلمه " PERFS" مزین شده بود این درحالی است که مسابقه به صورت پخش زنده در سطح آسیا پخش می شد.

* خیابان ورزش ارومیه که سالن شش هزار نفری این شهر در آن قرار داشت از ساعت 14 ظهر روز شنبه بسته شده بود و مردم برای حضور در این ورزشگاه مجبور به طی این مسافت با پای پیاده بودند.

* فروش بلیط بیش از اندازه ظرفیت ورزشگاه موجب تجمع تعداد زیادی از تماشاگران و مسئولان ادارات آذربایجان غربی در پشت درب های بسته ورزشگاه شده بود که در نهایت به برخورد نامناسب عوامل انتظامی استان ختم شد.

* در خاتمه اعضای تیم ملی والیبال به همراه مسئولان فدراسیون والیبال کشور لوح تقدیری که به امضای تعداد کثیری از شرکت کنندگان رسیده بود به استاندار آدربایجان غربی جهت تقدیر از میزبانی خوب این استان اهدا کرده و در ضیافت شام وی حضور یافتند.

دومین دوره مسابقات والیبال کاپ آسیا با حضور هشت تیم قدرتمند قاره پهناور آسیا از 10 تا 16 مردادماه سالجاری به میزبانی ارومیه برگزار و تیم ایران موفق به کسب مقام اولی این رقابت ها شد.