بازیکنان ملی پوش و برهانی غایب بودند/ مجیدی و روانخواه اختصاصی تمرین کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر یکشنبه تیم فوتبال استقلال از ساعت 18 در زمین شماره سه ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد. در ابتدا بازیکنان حدود پنج دقیقه دور زمین دویدند و بدن‌های خود را گرم کردند. سپس حدود 15 دقیقه در طول و عرض زمین به کارهای سرعتی و کششی پرداختند. در بخش بعدی بازیکنان در قالب دو تیم سفید و آبی و در نیمی از زمین یک فوتبال درون تیمی تاکتیکی انجام داده و کارهای تاکتیکی را مرور کردند.

در این تمرین مدافعان جلوی مهاجمان تیم حریف را می گرفتند و اجازه گلزنی را به آنان نمی دادند. در آیتم بعدی تمرین امروز هافبک‌های چپ و راست با ارسال سانتر از جناحین مهاجمان را در موقعیت گلزنی قرار می دادند.

تمرین امروز آبی پوشان حدود 30 تماشاگر داشت که فقط مراحل مختلف تمرین را دنبال می کردند و برخلاف روزهای گذشته هیچ بازیکنی را تشویق نکردند.

کادر فنی تیم استقلال پیش از آغاز تمرین حدود 15 دقیقه در رختکن پیرامون وضعیت آبی پوشان جلسه داشتند.

امیدرضا روانخواه، هافبک تیم استقلال تهران امروز هم بصورت اختصاصی تمرین کرد تا هرچه زودتر شرایط بازگشت به میدان را پیدا کند. فرهاد مجیدی، مهاجم تیم استقلال تهران که به خاطر مصدومیت جزئی در تمرینات گروهی شرکت ندارد، امروز هم بصورت اختصاصی تمرین کرد.

میلاد میداوودی، فرزاد آشوبی، ایمان مبعلی و حنیف عمران‌زاده، بازیکنان ملی پوش تیم استقلال به دلیل حضور در اردوی تیم ملی در تمرین امروز این تیم غایب بودند. آرش برهانی نیز به علت مصدومیت در تمرین امروز شرکت نداشت.

تمرین تیم فوتبال استقلال تهران در ساعت 19 و 40 به پایان رسید.

تیم فوتبال استقلال تهران روز دوشنبه در دو نوبت صبح و عصر تمرین خواهد داشت. استقلالی‌ها صبح از ساعت 10 و 30 دقیقه در مجموعه ورزشی انقلاب و عصر از ساعت 18 در زمین شماره 3 آزادی تمرین خواهند کرد.