اقدام اسرائیل غیرقانونی بود/ تهیه گزارش مفصل برای دادگاههای بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم "گولدن سونمز" عضو ارشد و حقوقدان سازمان جمعیت خیریه اسلامی ترکیه موسوم به IHH بوده و معاون "فهمی بلند ایلدیریم" رئیس این سازمان است که با ترتیب دادن کاروان آزادی کوشید به محاصره غیرانسانی نوار غزه پایان دهد.

این حقوقدان در گفتگوی اختصاصی با مهر با اشاره به اینکه حتی اگر سرنشینان کشتی سلاح هم داشتند، نظامیان صهیونیست حق نزدیک شدن به کشتی را نداشته و نباید به آن حمله می کردند، خاطر نشان کرد: پس از نزدیک شدن بالگردها به کشتی و فرود آمدن تعدادی از نظامیان اسرائیلی بر روی عرشه، ما چند تن از آنان را دستگیر کرده و خلع سلاح کردیم و برای اینکه نشان دهیم قصد درگیری و خشونت نداریم، اسلحه های آنان را به دریا انداختیم.

این در حالی بود که ما می توانستیم از این سلاحها برای دفاع از خودمان استفاده کنیم، اما این کار را نکردیم، زیرا هدف ما اقدامی انساندوستانه و صلح جویانه بود. با این حال نظامیان اسرائیلی ما را تهدید کرده و با وضع خشونت باری به ما حمله کردند که در جریان آن، تعداد زیادی از برادران و خواهران سرنشین زخمی و 9 نفر از آنان نیز کشته شدند.

وی افزود: اسرائیل که می دانست این اقدام تجاوزکارانه و غیرقانونی اش با مخالفتها و انتقادهای جهانی روبرو خواهد شد، شروع به صحنه سازی و توجیه آن کرد. آنها با جمع آوری وسایل کشتی و حتی آن دسته از وسایلی که اصلا مورد استفاده سرنشینان قرار نگرفته بود، مدعی شدند که ما در کشتی سلاح داشتیم. بعد از این ماجرا اسرائیل تبلیغات منفی را علیه کاروان آزادی به راه انداخت و کوشید با این کارها اذهان عمومی را منحرف کند، اما حتی برای ساده اندیش ترین افراد نیز، پرسشهای فراوانی درباره علت این حمله به وجود آمده است.

عضو ارشد سازمان IHH یاد آور شد: در حمله به کاروان آزادی نیمی از توان نیروی دریایی ارتش اسرائیل به کار گرفته شده بود. آنها با 40 قایق، 3 فروند زیردریایی، 5 بالگرد و 4 کشتی جنگی و با داشتن بالاترین تکنولوژی نظامی به کاروان کمک رسانی به غزه یورش بردند که حامل کمکهای مردمی و انسانهایی بی دفاع از کودک یک ساله تا پیرمرد 80 ساله بود.

این اقدام از سوی تمام نهادها و سازمانهای بین المللی محکوم شد و خشم جهانی را برای این رژیم در پی داشت. اینگونه رفتارهای اسرائیل که مغایر با اصول انسانی و قوانین بین المللی است، چهره واقعی صهیونیستها را نشان داده و ثابت می کند که این رژیم خطری برای بشریت و اقدامات آن بسیار زیانبارتر از بمب اتم است.

وی در ادامه از تهیه گزارشی مفصل از این حمله وحشیانه توسط سازمان IHH خبر داد که قرار است به سازمانها و دادگاه بین المللی ارائه شده و از جنایت صهیونیستها در این حمله پرده بردارد. وی همچنین با گرامی داشتن یاد شهدای این حمله تاکید کرد: خون این افراد به دست جنایتکاران اسرائیلی ریخته شد در حالیکه آنها تنها خواستار کمک به زنان و کودکان در محاصره غزه بودند، جوانترین این شهدا نوجوانی 16 ساله است که پدرش استاد دانشگاه بوده و خودش شهروند آمریکا بود، اما برای کمک به مردم غزه داوطلب شده بود.

خانم سونمز همچنین به "جودت کلیچلار" خبرنگار و عضو فعال سازمان IHH اشاره می کند که زحمات زیادی را برای کاروان آزادی و مطرح شدن آن کشیده بود، اما ناجوانمردانه به دست صهیونیستها به شهادت رسید. به گفته وی کلیچلار در حالیکه تنها قصد عکس گرفتن از صحنه حمله صهیونیستها به کشتی را داشت از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به شهادت رسید.