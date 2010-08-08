آذربایجان غربی قهرمان مسابقات والیبال قهرمانی دانش آموزان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در آخرین روز از این مسابقات در مقطع متوسطه تیم آذربایجان غربی طی سه گیم متوالی و با نتایج 25 بر 17، 25 بر 20 و 25 بر 17 تیم توابع تهران را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید توابع تهران دوم شد و مازندران به مقام سوم دست یافت.

در مقطع راهنمائی این دور از رقابتها که به میزبانی ارومیه همزمان با مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا برگزار شد، اصفهان اول، گلستان دوم و توابع تهران سوم شدند.

تیم توابع تهران در مقطع ابتدائی با برد در مقابل اصفهان قهرمان شد و اصفهانی ها به مقام دومی این مسابقات رضایت دادند و خراسانی ها نیز سوم شدند.

مسابقات قهرمانی دانش آموزان کشور با شرکت 20 تیم در مقطع ابتدایی ، 26 تیم در مقطع راهنمایی و 24 تیم در مقطع متوسطه در ارومیه همزمان با دومین دوره مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا در ارومیه برگزار شد.





