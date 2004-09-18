اولين دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات زنان از پايان نامه اش دفاع كرد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در اين جلسه دفاع ، فرشته اعرابي از پايان خود نامه خود با عنوان بررسي تاثيرات تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر حقوق و تكاليف قانوني زنان در خانواده (با تاكيد بر حضانت و اشتغال و طلاق) دفاع كرد.

در جلسه دفاع از اين پايان نامه دكتر روشنفكر مدير گروه مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس و آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي و دكتر صادق آيينه وند بعنوان استادان ناظر و دكتر محمود صادقي استاد راهنماي اين پايان نامه حضور داشتند كه به اين پايان نامه راي درجه عالي دادند .

گروه مطالعات زنان در دانشگاه تربيت مدرس از سال 80 ايجاد شده است . رشته مطالعات زنان در ايران هم براي اولين بار از همين سال و در سه دانشگاه تربيت مدرس علامه طباطبايي و الزهرا ايجاد شد . اين رشته در دانشگاه تربيت مدرس با گرايش هاي حقوق زن در اسلام و زن در خانواده تدريس مي شود . در اولين دوره پذيرش دانشجو در اين رشته در دانشگاه تربيت مدرس 24 دانشجو پسر و دختر در مقطع كارشناسي ارشد پذيرش شدند . فرشته اعرابي نخستين دانشجوي مطالعات زنان است كه از دانشگاه تربيت مدرس فارغ التحصيل مي شود .

وي پس از معرفي سرفصل پايان نامه خود و توضيح و تبيين مختصري از بعضي عناوين آن، در نتيجه گيري از مباحث خود گفت:جوامع همواره در حال تحول هستند و از شكل سنتي به مدرن تغيير مي يابند. در اين تغيير نظام خانواده، روابط اجتماعي، تقسيم كار و نقش زن و مرد در جامعه و خانواده دستخوش تغيير و دگرگوني مي شود و با اين تغيير نوع روابط حاكم بر خانواده نيز تغيير مي يابد. حقوق و تكاليف قانوني زنان در خانواده تغيير مي كند و قوانين مربوط به خانواده به اصلاح، نياز پيدا مي كند.

وي افزود: با قبول رويكرد اصلاح طلبي در وضع قوانين جمهوري اسلامي ايران امكان تغيير در اين قوانين را به طرق مختلف مي توان پذيرفت زيرا اين رويكرد با اينكه احكام اسلامي را احكامي جاودانه مي داند و اجراي آن را مقيد به زمان و مكان خاصي نمي كند، اما قانونگذاري را در اسلام پايان يافته نمي داند و همواره آنرا لحاظ مي كند. زمان و مكان به طرق گوناگون چون دگرگوني موضوع ، تغيير فتاوي ، تغيير ملاك در استنباط احكام نقش بازي مي كند و مي تواند سبب تغيير احكام شود.

فرشته اعرابي از بين قوانين خانواده، قوانين مربوط به طلاق، اشتغال و حضانت را در پايان نامه خود مورد بررسي قرار داد و گفت: خاستگاه اجتماعي اين قوانين شبه جزيره عربستان است و خاستگاه ايدئولوژيك آن دين اسلام، با ظهور دين اسلام در شبه جزيره عربستان سنن طلاق، اشتغال و حضانت با آنچه كه پيش از اسلام بود، تفاوت مي يابد. طلاق به عنوان منفورترين حلال در نزد خداوند معرفي مي شود واقدام به آن با شرايط و قيودي همراه مي شود. تشكيل دادگاه خانوادگي حضور شاهد و طهارت زن از حيض و نفاس به هنگام طلاق لازم شمرده مي شود.

وي افزود: درمورد اشتغال زنان نيز اسلام هيچ گاه از حرمت اشتغال زنان جانبداري نمي كند و زنان را در احراز انواع شاغل با محدوديت روبرو نمي سازد، بلكه به علت پويايي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي زنان براثر ظهور اسلام، آنان را تشويق به حضور مثمرتر در مشاغل گوناگون مي كند و درباره حضانت نيز اسلام حق كودكان در نياز به مهر مادري را به رسميت مي شناسد و اين حق را از خروارها آداب و رسوم پدرسالاري كه طفل را متعلق به پدر مي دانست ولذا وظيفه نگهداري را نيز از آن وي مي داند ، خارج كرد.

اعرابي از جمله اقدامات اصلاح طلبانه جهت احقاق حقوق زنان و تغيير قوانين خانواده به نفع زنان اصلاح ماده 1130 ق. م ماده 1169 ق.م و بحث درباره 1117 ق. م را نام برد و افزود: در ساختار حقوق طلاق زنان مقامي پايين تر از مردان دارند، طلاق يك رابطه ابقاعي است و به اراده مرد انجام مي گيرد، اما در مواردي نيز دادگاه حق درخواست طلاق را وكالت مرد از سوي دادگاه به زن داده است، اما با توجه به رويه مردسالارانه حاكم به دستگاه قضايي اين موارد نيز ناديده گرفته مي شود. در اين خصوص مطالعه موردي كه در شعبه 254 و 264 مجمع قضايي خانواده انجام گرفته است، شاهدي بر اين مدعاست.

گذشته از اين موارد عسر و حرج مشخص شده در قانون مدني شامل تمام موارد نمي شود و چه بسا موارد ديگري نيز وجود داشته باشد. حسن اين مصوبه اين است كه جنبه حصري ندارد و مي تواند موارد ديگري را نيز شامل شود.

وي گفت: در مورد اشتغال زنان ماده 1117 ق.م به طور خاص مورد بررسي قرار گرفت. طبق اين ماده مردان مي توانند از ادامه زنان جلوگير مي كنند در صورتي كه منافي مصالح خانوادگي باشد. اما درباره اينكه تشخيص منافي بدون شغل با منافي خانوادگي با چه كسي است و يا چگونه از ارائه اشتغال وي ممانعت به عمل مي آورد، حرفي نمي زند. از سويي ديگر چنانكه هدف از وضع اين قانون حفظ مصالح خانوادگي و حيثيت طرفين باشد، چنين حقي را براي زنان قايل نمي شود. يعني زن نمي تواند از ادامه اشتغال مرد در صورتي كه منافي مصالح خانوادگي باشد، ممانعت به عمل آورد. وي مي تواند در اين صورت طلاق بگيرد، اما در صورت عدم رضات مرد از اشتغال زن، به زنان مي بايست با توجيهات قانوني بسياري از جمله ماده فوق يا ماده 1105 ق. م از شغل خود دست بكشند. با توجه به تغييرات ياد شده اصلاح اين ماده نيز لازم به نظر مي رسد.

فرشته اعرابي در مورد حضانت گفت: مساله مورد بحث سن حضانت مي باشد در تاريخ 9/9/1382 ماده 1169 ق. م كه مادر را تا 2 سالگي از تاريخ ولادت پسر مكلف به نگهداري از وي مي دانست و دختر را تا 7 سالگي، تغيير داد. و اين حق را تا 7 سالگي، در پسر و دختر به رسميت شناخت. اصلاح ماده فوق از سوي مراجع قانونگذاري هنوز نيز مخالفان زيادي دارد. اما به عنوان حركت ثبتي از سوي مراجع قانونگذاري به نفع زنان و كودكان قلمداد مي شود. با اين وجود رواياتي نيز وجود دارد كه محق بودن مادر را براي حضانت فرزند تا سن بلوغ مي داند. مخالفان و موافقان ماده 1169 ق. م ادله خود را براي اصلاح اين مقدار عنوان كرده اند و گروهي ديگر از افزايش بيش از اين تعداد سن حضانت به نفع مادران، تا سن بلوغ دفاع مي كنند.

فرشته اعرابي پس از تبيين نتيجه گيري خود در اين پايان نامه 4 پيشنهاد را در لزوم اصلاح موارد قانوني و رويه قضايي عنوان كرد. 1- شرايط اثبات عسر و حرج از سوي زنان تسهيل گردد.2- رويه قضايي در برخورد با ادعاي زنان در موردعسر و حرج با اغماض نگريسته نشود. يعني وكالت طلاق زنان را قضات به رسميت بشناسند و با تساهل برخورد ننمايند.3- اصلاح ماده 1117 ق.م به صورت تعريف مصالح خانوادگي و يا تعيين تشخيص عدم رعايت مصالح خانوادگي.4- افزايش سن حضانت براي فرزندان تا بلوغ.