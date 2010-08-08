شلیک موشک به عقبه کار اسرائیل بود/ تلاش تل آویو برای توجیه حمله دیگری به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "سامی خاطر" از اعضای دفتر سیاسی حماس در دمشق ادعاهای مقامهای رژیم صهیونیستی مبنبی بر دست داشتن این جنبش در حمله موشکی به شهرهای ایلات و عقبه در مرز اردن را بی پایه و اساس دانست.

وی اظهار داشت : حماس هیچ انگیزه ای برای شلیک موشک به این شهرها ندارد و حمله موشکی از خاک مصر به نواحی مرزی اردن را نیز محکوم می کند.



به گفته وی، این اقدام توسط صهیونیستها و با هدف توجیه حمله دیگری علیه نوار غزه طرح ریزی شده است.

روز دوشنبه گذشته مناطق مرزی اردن در نزدیکی سرزمینهای اشغالی مورد اصابت چند موشک گراد قرار گرفته و طی آن یک شهروند این کشور کشته شد. پس از این حادثه "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی حماس را مسئول این حمله دانسته و مدعی شد که این رژیم هر گونه حمله ای را با خشونت پاسخ خواهد داد.

وی با این ادعا که حمله مذکور سه روز پس از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به غزه صورت گرفته، این جنبش را به دست داشتن در حمله موشکی به بندرهای عقبه و ایلات متهم کرد.

در همین حال منابع آگاه از دیدار "یوال دیسکین" رئیس سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شین بت) با مقامهای مصری در ارتباط با حملات مذکور خبر می دهند. در این دیدار که روز پنجشنبه انجام شد؛ دیسکین نگرانی خود از تکرار چنین حملاتی را به اطلاع مقامهای بلندپایه مصری از جمله "عمر سلیمان" رئیس سازمان اطلاعات و امنیت این کشور رسانده است.