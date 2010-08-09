سهم تعاون در اقتصاد ملی به 8 درصد رسید

محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص سهم 25 درصدی تعاونیها در اشتغال با تاکید بر اینکه این مسئله در آئینه آمار خیلی مناقشه آمیز نیست، گفت: اگر بخواهیم نرخ بیکاری کشور را کاهش دهیم طبق پیش بینی برنامه پنجم سالیانه باید 1 میلیون شغل جدید ایجاد شود.

وزیر تعاون با تاکید بر اینکه همین که تا 250 هزار شغل از این تعداد در قالب تعاونیها شکل می گیرد به معنی اشتغالزایی 25 درصدی تعاونیها است‏، اظهار داشت: اما وقتی که فرایند کلی نقش تعاون در اقتصاد بررسی می شود می بینیم که سهم تعاونیها از اقتصاد در این اعداد نیست.

عباسی با اشاره به اینکه چون تعاونیها در بخشهای کوچکتر عمل می کنند، بنابراین در اشتغالزایی موفق تر هستند‏ تصریح کرد: سهم هدفگذاری شده تا 25 درصد مربوط به 5 تا 6 سال آینده است.

وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی این موضوع تکلیف ما نیست. هم اکنون در سهم برآوردی تعاونیها از کل اقتصاد تا 8 درصد است که این میزان در 5 سال پیش 5 درصد بوده است.

به گفته وزیر تعاون، با اصل قرار دادن رویکرد اشتغالزایی در قالب تعاونیها در 5 سال آینده و به شرط کمک همه سیستم می توان علاوه بر تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد، به موضوع اشتغالزایی توسط تعاونیها نیز دست یافت.

عباسی ادامه داد: وقتی در سیاستهای اصل 44 برای تعاونیها هدفگذاری کمی شده است به این معنی است که همه نظام باید تلاش کند که البته این مهم نیاز به تامین ملزومات نیز دارد.

وزیر تعاون با تاکید بر اینکه تا زنجیره همکاری بین دستگاهها شکل نگیرد سهم 25 درصدی بخش تعاون محقق نخواهد شد، گفت: موضوع مربوط به تحقق سهم 25 درصدی تعاونیها در سیاستهای اصل 44 برای وزارت تعاون تکلیف نشده است.

وی افزود: در حقیقت این نیست که وزارت تعاون باید سهم تعاونیها را به 25 درصد افزایش دهد. سیاستها پیش بینی کرده است که کل نظام و مجلس باید تلاش کنند تا زمینه توسعه سهم تعاونیها در اقتصاد فراهم شود و این موضوع تکلیف همه بخشها است.