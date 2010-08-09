حل مشکلات خبرنگاران نیازمند افزایش حمایتهای دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدعلاالدین بروجردی شامگاه یکشنبه در مراسم بازدید از اردوگاه امام علی(ع) کمیته امداد غرب استان تهران در جمع خبرنگاران افزود: لازم است دولت حمایتهای خود را از خبرنگاران افزایش دهد و مجلس نیز در این زمینه همکاری خواهد کرد تا مشکلات این قشر کاهش یابد.

وی ادامه داد: در این زمینه هرگونه حرکت حمایتی که دولت در قالب لایحه پیشنهاد کند، مورد حمایت مجلس قرار می گیرد و مجلس همه تلاش خود را در جهت کاستن از میزان مشکلات اصحاب رسانه به کار خواهد بست.

این مسئول بیان کرد: لازم است پیگیری حل مشکلات خبرنگاران و اصحاب رسانه تداوم داشته باشد و همه دستگاه های ذیربط در این خصوص تعامل و همکاری مطلوبی با هم داشته باشند.

کمیته امداد در خارج از ایران نیز شناخته شده است

وی در خصوص کمیته امداد نیز اظهار داشت: کمیته امداد در خارج از ایران نیز شناخته شده است و در بسیاری از زمینه ها یک الگوی مهم برای فعالیتهای نیکوکارانه محسوب می شود که این امر، اهمیت این نهاد را بیش از پیش آشکار می کند.

بروجردی ادامه داد: کمیته امداد نهادی است که از امام خمینی (ره) برای ما به یادگار مانده و باید همه تلاش خود را در جهت کاهش مشکلات این نهاد به کار گیریم و حمایتها افزایش یابد.

برگزاری مراسم فرهنگی زمینه ساز شادابی دانش آموزان تحت پوشش

وی گفت: مراسم فرهنگی مختلفی که کمیته امداد برای دانش آموزان تحت پوشش خود برگزار می کند، آثار بسیار مطلوبی به همراه دارد و موجبات شادابی و نشاط این دانش آموزان را فراهم می کند که این امر بسیار با اهمیت است.

بروجردی یادآور شد: کمیته امداد برای دانش آموزان تحت پوشش خود اردوهایی برگزار می کند که دانش آموزان در این اردوها با فرهنگ کار جمعی آشنا می شوند و می توانند از خدمات مختلفی که طی اردو ارائه می شود بهره مند شوند و روزهای خوبی را در اردوگاه ها بگذرانند.

ارتقای کمی و کیفی برنامه های فرهنگی کمیته امداد

وی اضافه کرد: ارتقای کمی و کیفی برنامه های فرهنگی که برای دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد برگزار می شود از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید زمینه های لازم برای تحقق این امر فراهم شود تا تلاشها به ثمر بنشیند.

این مسئول خاطرنشان کرد: البته کمیته امداد همواره در این زمینه جدیت داشته و منشا خدمات مختلفی بوده که باید این امر تداوم خود را همواره حفظ کند.

بروجردی افزود: بسیاری از کشورها به کمیته امداد به عنوان یک الگوی رفتاری نگاه می کنند که باید شرایط ادامه این امر فراهم شود و کمیته امداد بتواند به مسئولیتهای محوله به بهترین نحو عمل کند و باری از دوش محرومان جامعه برداشته شود.