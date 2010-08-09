مجوز تاسیس 250 دهیاری در خوزستان بررسی می شود

جاسم مجیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: امسال پیش بینی می کنیم دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای دهیاری های استان استان اختصاص یابد تا آنها با اعتبارات بهتری نسبت به رسیدگی به امور روستاهای استان اقدام کنند.
مجیدی پور از اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار برای خرید ماشینآلات به دهیاریهای استان خبر داد و افزود: خرید ماشینآلاتی که هر سال به صورت متمرکز از طریق سازمان دهیاریها و شهرداریها انجام و به صورت سهمیهبندی ارسال میشد، امسال به استان واگذار شده است.
وی در خصوص اعتبارات اختصاص یافته به روستاهای استان گفت : توزیع اعتبارات شهرستانی در اختیار فرمانداران است که با توجه به تعداد زیاد دهیاریهای استان، از هر شهرستان 10 دهیاری فعال به منظور اجرای کارهای عمرانی به فرمانداران معرفی میشوند.
وی با بیان اینکه خوزستان با 950 دهیاری رتبه پنجم کشوری را از نظر اختصاص اعتبارات دارد، افزود: در حال حاضر مدارک صدور مجوز تاسیس 250 دهیاری جدید در استان در دست بررسی است که با این افزایش، پیشبینی می شود یک سوم به اعتبارات دهیاریها اضافه شود.
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