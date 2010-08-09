عملیات جداره گذاری 11 حلقه چاه پارس جنوبی زودتر از موعد تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، علیرضا لاهیجی افزود: مدت عملیات ذکر شده از سوی کارفرما 12 روز پیش بینی شده بود که ظرف هشت روز خاتمه یافت ضمن اینکه متراژ حفاری در این پروژه از ابتدای برنامه تاکنون هفت هزار و 270 متر بوده است.

وی افزود: قرارداد پروژه حفاری فازهای 17 و 18 طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در قالب EPD یا کلید در دست با انجام کلیه فعالیتهای مورد نیاز اعم از مطالعات مهندسی و زمین شناسی، برنامه ریزی و طراحی نظارت بر عملیات، تأمین کلیه خدمات فنی، پشتیبانی، تأمین کالا و عملیات اجرایی مربوط به شرکت ملی حفاری ایران واگذار شده است.



لاهیجی تصریح کرد: حجم کار شامل حفاری 27 حلقه چاه توسعه ای گازی با به کارگیری دو دستگاه حفاری دریایی است که بر روی هر سکو یک چاه عمودی و مابقی چاه ها به صورت جهت دار حفاری می شود.



وی عنوان کرد: مدت زمان انجام پروژه 42 ماه پیش بینی شده و شرح خدمات مورد نیاز در این قرارداد به گونه ای است که شرکت ملی حفاری ایران تمامی خدمات مورد نیاز فرآیند تولید گاز از مرحله مطالعات مهندسی و انجام کارهای ژئو فیزیکی تا آخرین مرحله استخراج آن را عهده دار بوده که در نوع خود برای یک شرکت ایرانی بی سابقه است.



حفاری فاز 17 پارس جنوبی در آخرین روزهای سال گذشته و عملیات حفاری فاز 18 نیز به‌ صورت موازی از اوایل تابستان امسال آغاز شد.



شرکت ملی حفاری ایران با داشتن 16 هزار نیروی فنی و تخصصی و 60 دستگاه حفاری در خشکی و دریا بیش از 90 درصد حفاری چاه های نفت و گاز در 10 استان نفت خیز کشور را عهده دار است.