میانگین مطالعه خوزستانی ها 18 دقیقه در روز است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدیرکل نهادکتابخانه های عمومی استان خوزستان شامگاه یکشنبه در جریان بازدید از نمایشگاه جوان استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در‌ سال گذشته دو هزار و 950 برنامه مختلف با محوریت جوانان در سطح کتابخانه‌های عمومی استان انجام شد که بیش از یک میلیون 700 هزار نفر از جوانان استان در این برنامه‌ها شرکت داشتند.

وی همچنین میانگین مطالعه در خوزستان را 18 دقیقه در روز عنوان کرد و گفت: با همکاری نهادهای فرهنگی و رسانه‌های باید این میزان تا پایان برنامه پنجم توسعه به 90 دقیقه در روز بین شهروندان خوزستانی برسد.



دبیر انجمن کتابخانه‌های عمومی خوزستان تاکید کرد: مدت زمان استاندار تعریف شده برای مطالعه در هر روز 90 دقیقه در نظر گرفته شده که در این زمینه کشور فرانسه به بهترین نحو این استاندارد را حفظ کرده است.



فضیلت‌پور همچنین در این نشست به اجرایی نشدن تعهدات قطار شهری اهواز مبنی بر ساخت کتابخانه کوثر واقع در پارک حجاب که سال گذشته به دلیل اجرای پروژه مترو اهواز تخریب شد، اشاره کرد و گفت: قطار شهری اهواز قرار بود بعد از یک سال اقدام به ساخت ساختمان جدید این کتابخانه در پارک حجاب کند اما متاسفانه تا کنون این تعهد عملی نشده است.



فضیلت پور اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 85 درصد از مراجعه‌کنندگان به کتابخانه‌های استان را جوانان تشکیل می‌دهند.



وی با بیان اینکه در سال 87 تعداد اعضای نهادکتابخانه‌های استان 75 هزار عضو بود، گفت: این تعداد عضو تا پایان سال گذشته به بیش از 111 هزار نفر افزایش یافت.



به گفته فضیلت‌پور، تعداد مراجعات صورت گرفته به کتابخانه‌های استان در سال 87 بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر بوده و این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد مراجعات در سال 88 به بیش از سه میلیون و 200 هزار نفر رسیده است.



دبیر انجمن کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان بیان کرد: در سال 87 بیش از دو میلیون و 700 مورد امانت کتاب صورت گرفت و این در حالی است که در سال 88 امانت کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان به بیش از سه میلیون و 400 هزار مورد رسید.



فضیلت‌پور ادامه داد: مدت زمانی که جوانان استان در سال 87 در کتابخانه‌های عمومی استان حضور داشتند به 20 هزار ساعت می‌رسد و این میزان حضور در سال 88 به بیش از 60 هزار ساعت افزایش یافت.



استان 114 کتابخانه عمومی در سطح استان خوزستان وجود دارد که بیشتر آنها در شهرهای اهواز، بهبهان و دزفول قرار دارند.