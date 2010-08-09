خبرگزاری مهر رسانه برتر استان کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در مراسم پایانی اولین جشنواره مطبوعات استان کردستان که یکشنبه شب با حضور استاندار کردستان برگزار شد خبرگزاری مهر در استان کردستان به عنوان خبرگزاری برتر معرفی و از فعالیتهای این رسانه در طول سال گذشته و امسال تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

در مراسم پایانی و اختتامیه اولین جشنواره مطبوعات استان کردستان اعضا هیئت داوران نمایندگی خبرگزاری مهر در استان کردستان را به عنوان برترین خبرگزاری استان کردستان در طول سال گذشته و امسال معرفی و از آرمان نصرالهی نماینده این رسانه در استان با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و یک نیم سکه بهار آزادی تجلیل و تقدیر شد.

در رای هیئت داوران این جشنواره خبرگزاری مهر به دلیل تغییر در ادبیات رسانه ای استان کردستان و توجه به انتشار و تهیه گزارشهای مختلف به ویژه در حوزه اجتماعی به عنوان خبرگزاری برتر این استان در سال گذشته و امسال معرفی شد و از این رسانه تجلیل و تقدیر به عمل آمد. در این بخش خبرگزاری فارس نیز به عنوان دوم دست یافت.

در بخش خبر عنوان سوم به صورت مشترک به شیرین مرادی و شنو نوری رسید و توفیق مفاخری نیز توانست عنوان دوم را کسب کند و هیئت داوران در این بخش هیچ برگزیده ای را لایق دریافت عنوان اول ندانست.

در بخش سرمقاله و یادداشت از توفیق مفاخری تقدیر شد و افشین ابراهیمان و محمد ولی کاکایی به صورت مشترک سوم شدند، هیئت داوران در رتبه دوم هیچ برگزیده از را معرفی نکرد ولی ناصر خالدیان عنوان اول این بخش را به خود اختصاص داد.

در بخش مقاله محمد قادرمرزی و محمد ولی کاکایی سوم شدند، در رتبه دوم هیچ کسی معرفی نشد و عنوان اول مقاله به عماد کریمیان رسید.

در بخش گزارش نیز محمد توفیق مشیرپناهی عنوان سوم را به خود اختصاص داد و عنوان دوم و اول نیز به ترتیب به کامران کرمی و ناصر خالدیان رسید.

در بخش مصاحبه محمد ولی کاکایی سوم شد و عنوان دوم نیز به شرمین پیمانکار رسید و ناصر خالدیان هم در این بخش عنوان اول را کسب کرد.

در بخش عکس به دلیل نرسیدن آثار به حد مطلوب از سامان عباسی تقدیر شد و در بخش صحفه آرایی هم از ئاری عبدی تقدیر به عمل آمد.

در بخش نشریه های محلی عنوان اول به هفته نامه دیدگاه رسید و هفته نامه دیار کهن عنوان سوم را کسب کرد و هفته نامه های نیشتمان و سیروان نیز تقدیر شدند.

در بخش نشریه های سراسری نیز ضمن تقدیر از سرپرستی روزنامه همشهری در استان کردستان روزنامه های ایران و کیهان به صورت مشترک به عنوان دوم رسیدند.

در بخش جنبی این جشنواره نیز از بین 10 روابط عمومی شرکت کننده، از روابط عمومی سازمان مسکن و شهرسازی و دانشگاه علوم پزشکی تقدیر شد و عنوان دوم نیز به روابط عمومی شهرداری سنندج اهدا شد.