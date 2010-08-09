اصلاحیه قانون نظام صنفی هفته آینده در مجلس

قاسم نوده فراهانی در گفتگو با مهر گفت: اصناف کشور در روز یکشنبه هفته جاری گردهم جمع آمدند تا تصمیمات نهایی را راجع به اصلاحیه قانون نظام صنفی اتخاذ کنند، این درحالی است که 50 درصد از کار بازنگری روز گذشته انجام شد و 50 درصد دیگر امروز بازنگری می شود.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: قانون نظام صنفی از 3 کانال شورای اصناف کشور، مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته است که در نهایت جمع بندیهای لازم ظرف این دو روز انجام می شود و هفته آینده برای مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر طولانی شدن پروسه بررسی و تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طبق وعده نمایندگان مجلس، برنامه بر این است که در اولین فرصت اصلاح قانون نظام صنفی کشور در دستور کار قرار گیردریال البته هم اکنون نمایندگان بررسی قانون تجارت را نیز در دستور کار دارند، اما نمایندگان قول داده اند که قبل از بررسی این قانون، اصلاحیه قانون نظام صنفی را مطرح و به صحن علنی مجلس بفرستند.

فراهانی گفت: با اصلاح این قانون، مشکلات اصناف کشور حل خواهد شد. رئیس شورای اصناف کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر، هیئت مدیره اتحادیه ها 5 و 7 نفره هستند اما با اصلاح این قانون، تعداد اعضای هیئت مدیره به 3 و 5 نفر کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه اعتبار پروانه کسب نیز از 10 سال به 5 سال تقلیل می یابد.

فراهانی تصریح کرد: در حال حاضر شورای اصناف کشور وارد امور اجرایی شده است در حالی که در گذشته به عنوان یک نهاد مشورتی لحاظ شده بود، بنابراین وظایف آن نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.