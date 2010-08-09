به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی شب گذشته و در جریان مراسم اختتامیه اولین جشنواره مطبوعات استان کردستان اظهار داشت: تمامی مدیران و مسئولان استان کردستان باید از انتقادات خبرنگاران رسانه های جمعی استقبال نموده و در کنار این خبرنگاران نیز با شجاعت و شهامت کاستی ها و موفقیت های استان را به نحو احسن اطلاع رسانی نمایند.

وی عنوان کرد: هیچ مدیری در استان کردستان حق ندارد که از انتقادات سازنده و به جای خبرنگاران رسانه های جمعی گلایه نموده و یا با آن برخورد کنند بلکه همه خدمتگزاران به مردم این استان در مسئولیت های مختلف از انتقادهای سازنده رسانه ها در جهت ارائه خدمت بهتر به مردم تلاش کنند.

استاندار کردستان یادآور شد: در حال حاضر و با توجه به استعدادها و پتانسیلهای موجود خبرنگاران رسانه های جمعی مهمترین وظیفه را در جهت معرفی هر چه بهتر این استان را انجام می دهند و ما هم به عنوان خدمتگزار مردم در مسئولیت های مختلف آنها را همراهی و زمینه را برای فعالیت هر چه بهتر رسانه های جمعی فراهم خواهم کرد.

خبرنگاران برای ارتقا جایگاه کردستان تلاش کنند

شهبازی بیان داشت: خبرنگاران پل ارتباطی بین مسئولان و اقشار مختلف مردم به شمار می رود و با توجه به صداقت و اخلاق فعالان رسانه ای در استان کردستان، باید از این ارتباط برای خدمت رسانی بهتر به مردم و در نتیجه توسعه و ارتقا جایگاه استان کردستان بهره برداری نمود تا کارها و برنامه های دولت نیز به بهترین نحو ممکن به سرانجام برسد.

وی همچنین با اشاره به لزوم توجه به انتقاد سازنده و به جای رسانه های جمعی و خبرنگاران استان کردستان، گفت: من به عنوان استاندار و نماینده عالی دولت در این استان حاضرم ضمن حضور همیشگی در جمع شما فعالان رسانه ای از نظرات و پیشنهادات سازنده ای که به دلیل ارتباط گسترده تر با جامعه و اقشار مختلف مردم مطرح می کنید، استفاده و نقاط ضعف و کاستی های احتمالی را هم با کمک شما در استان برطرف کنیم.

زیرساختهای کردستان نیازمند توجه جدی است

استاندار کردستان با اشاره به نیازهای این منطقه در حوزه های مختلف، افزود: در حال حاضر استان کردستان نیازمند تقویت جدی زیرساختهای مختلف به شمار می رود و این زیرساختها را باید با همکاری و همدلی تقویت و توسعه داد تا در آینده شاهد رشد همه جانبه این استان مرزی در سطح کشور باشیم.

وی با اشاره به اینکه مردم کردستان علاقمند به نظام بوده و هستند، اظهار داشت: در اعتقاد و اعتماد قلبی مردم استان کردستان به نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ شکی نیست ولی بروز مشکلات و نارسایی های مختلف و میزان عملکرد ما مسئولان است که در بعضی از مواقع باعث بروز حوادثی در این منطقه می شود.

شهبازی بیان داشت: ما به عنوان مدیر و خدمتگزار مردم استان کردستان باید به گونه ای عمل کنیم که میزان اعتماد مردم این استان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هر روز بیشتر باشد و این رویه تنها با افزایش ارتباط با مردم و همچنین توجه به خواست ها و نیازهای آنان به دست خواهد آمد.

در ادامه این جلسه که با حضور جمعی از مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی استان و خبرنگاران رسانه های جمعی برگزار گردید، خبرنگاران و رسانه های برتر کردستان مورد تجلیل قرار گرفتند و خبرگزاری مهر نیز به عنوان خبرگزاری برتراستان کردستان معرفی و مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفت.