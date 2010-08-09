عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- لبنان کشوری است که مورد بیشترین نقض حریم سرزمینی در جهان قرار گرفته است.
- حسنی مبارک و عبدالله دوم رهبران مصر و اردن خواستار پیشرفت در روند سازش خاورمیانه شدند.
- رئیس جمهوری پاکستان امروز دیدار رسمی از سوریه را آغاز می کند.
- ژاپن امروز 65 امین سالگرد بمباران اتمی ناکازاکی را برگزار می کند.
- رئیس جمهوری روسیه بر عزم مسکو برای توسعه روابط با آبخازیا خبر داد.
- تنش ها میان مصر و رژیم اسرائیل در رابطه با پرتاب موشک ها از صحرای سینا به ایلات ادامه دارد.
- اعلام حالت فوق العاده دربیمارستان های غزه به علت بحران قطعی برق.
- در دیدار ولایتی با بشار اسد بر موضع دو کشور در حمایت از مقاومت تاکید شد.
- "موردخای الون" از خاخام های ارشد رژیم اسرائیل به علت سوء استفاده جنسی از دانش آموزان مدرسه دینی تحت تعقیب قرار می گیرد.
- با وجود ایجاد شغل های جدید در آمریکا این کشور همچنان با ثابت بودن رقم بیکاری و حتی افزایش آن روبروست.
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