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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۸:۳۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های بین المللی به شرح زیر است.

- لبنان کشوری است که مورد بیشترین نقض حریم سرزمینی در جهان قرار گرفته است.

- حسنی مبارک و عبدالله دوم رهبران مصر و اردن خواستار پیشرفت در روند سازش خاورمیانه شدند.

- رئیس جمهوری پاکستان امروز دیدار رسمی از سوریه را آغاز می کند.

- ژاپن امروز 65 امین سالگرد بمباران اتمی ناکازاکی را برگزار می کند.

- رئیس جمهوری روسیه بر عزم مسکو برای توسعه روابط با آبخازیا خبر داد.

- تنش ها میان مصر و رژیم اسرائیل در رابطه با پرتاب موشک ها از صحرای سینا به ایلات ادامه دارد.

- اعلام حالت فوق العاده دربیمارستان های غزه به علت بحران قطعی برق.

- در دیدار ولایتی با بشار اسد بر موضع دو کشور در حمایت از مقاومت تاکید شد.

- "موردخای الون" از خاخام های ارشد رژیم اسرائیل به علت سوء استفاده جنسی از دانش آموزان مدرسه دینی تحت تعقیب قرار می گیرد.

- با وجود ایجاد شغل های جدید در آمریکا این کشور همچنان با ثابت بودن رقم بیکاری و حتی افزایش آن روبروست.

کد مطلب 1130390

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