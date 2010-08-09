  1. هنر
  2. سایر
۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۸:۵۹

شب شعر "صاحبدل" در نمایشگاه قرآن برپا می‌شود

شب شعر "صاحبدل" در نمایشگاه قرآن برپا می‌شود

بخش شعر و ادبیات نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هر شب میزبان شاعران و نویسندگان در برنامه "شب شعر صاحبدل" است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه که هر شب در روزهای برپایی نمایشگاه قرآن و در ساعت 22 تا 23 برگزار می شود به شعرخوانی شاعرانی که در حوزه دین و قرآن شعر سروده اند اختصاص دارد.

بخش شعر و ادب نمایشگاه قرآن در طبقه دوم ساختمان شبستان واقع شده و هر روز از ساعت 17 با برنامه های شعرخوانی، سخنرانی، گفتگو، مناجات خوانی و تصویرسازی میزبان علاقمندان است.

هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار "قرآن؛ کتاب زندگی" از یکشنبه 17 مرداد تا 12 شهریور(27 شعبان تا 23 رمضان) از ساعت 17 تا 24 در مصلای تهران برپاست.

کد مطلب 1130392

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها