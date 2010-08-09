به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه که هر شب در روزهای برپایی نمایشگاه قرآن و در ساعت 22 تا 23 برگزار می شود به شعرخوانی شاعرانی که در حوزه دین و قرآن شعر سروده اند اختصاص دارد.

بخش شعر و ادب نمایشگاه قرآن در طبقه دوم ساختمان شبستان واقع شده و هر روز از ساعت 17 با برنامه های شعرخوانی، سخنرانی، گفتگو، مناجات خوانی و تصویرسازی میزبان علاقمندان است.

هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار "قرآن؛ کتاب زندگی" از یکشنبه 17 مرداد تا 12 شهریور(27 شعبان تا 23 رمضان) از ساعت 17 تا 24 در مصلای تهران برپاست.