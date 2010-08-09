"حیوانات" سلطان جایزه کتاب های خردسالان بوک تراست شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، جایزه کتاب های خردسالان بوک تراست هر سال در سه گروه بهترین کتاب برای نوزادان، بهترین کتاب تصویری برای کودکان پیش دبستانی و زیر پنج سال و بهترین تصویرگر تازه کار با اثری الهام بخش برای کودکان زیر پنج سال برگزار می شود.

امسال، کتاب هایی با موضوع حیوانات، گروه بهترین کتاب های تصویری را در اختیار خود درآورده اند. از یک ستاره دریایی که پرواز می کند و سمورهای آبی بدبو گرفته تا ماهی های باهوش و یک گوزن شمالی بزرگ.

برندگان این جایزه در هر گروه، 2هزار یورو جایزه می گیرند و تصویرگر برگزیده هم از سوی یک تصویرگر مشهور گواهی ویژه ای دریافت خواهد کرد. برندگان جایزه در آغاز ماه سپتامبر (میانه شهریور) معرفی خواهند شد.

بوک تراست این جایزه را برای کمک به بیشتر شدن شمار کتاب های با کیفیت برای نوزادان و کودکان خردسال و پیش دبستانی به صورت سالانه برگزار می کند.

وب سایت بنیاد بوک تراست انگلستان که اداره این جایزه را بر عهده دارد درباره این دوره از جایزه نوشته است، کتاب هایی که امسال به مرحله پایانی مسابقه رسیده اند حجم بالای تخیل و پرواز ذهن را به تصویر می کشند. آن ها با فریبندگی خود می توانند کودکان را به شوق بیاورند و الهام بخش باشند.