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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۸:۳۹

مهمترین عناوین روزنامه های صبح دوشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح دوشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح دوشنبه 18 مرداد کشور بدین شرح است.

ایران :
با ابلاغ بانک مرکزی مشتریان بدحساب تنبیه می‌شوند؛ مشوق‌ های جدید بانکی برای مشتریان خوش حساب
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری: 440 هزار بازنشسته در شهریور پاداش پایان خدمت می‌گیرند
زیردریایی‌های ایران منطقه را در کنترل خود می‌گیرند
500 تومانی هم سکه شد

تفاهم:
با دستور وزیر اقتصاد؛ اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تشکل‌ها متوقف شد
دریافت تندیس طلایی اجلاس بین‌المللی کیفیت توسط بانک ملی
سازمان وظیفه عمومی اعلام کرد: شرایط معافیت کفالت و موارد خاص
رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد: 46 شرکت دولتی آماده واگذاری در بورس

جام جم :
رونمایی از 4 سکه جدید
تحویل 4 فروند زیردریایی به ارتش
 فقط 11 دانشگاه به دانشجویان خوابگاه می‌دهند

جوان:
سخنگوی وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی تاکید کردند؛ ذخیره کافی مواد غذایی برای ماه مبارک رمضان
وزیر ارشاد خبر داد: وام 30 میلیونی خرید مسکن برای خبرنگاران
واریز 600 میلیون دلار جریمه گازی ترکیه به حساب ایران

جهان صنعت:
پایان مناقشه بر سر نرخ رشد اقتصادی سال 87؛ رشد صنعت 7 درصد
هزینه تولید هر تن بنزین 35 تا 50 دلار بیش از واردات
وزیر اسبق ارتباطات: از 95 درصد اینترنت محرومیم

حمایت:
رئیس قوه قضائیه: مسیر ما قانون است؛ بساط توهین باید جمع شود
رئیس جمهوری: اقتصاد ایرانی 900 میلیارد دلار است
عرضه گوشت قرمز وارداتی با قیمت 5900 تومان
پنجشنبه اول ماه رمضان است
 
خراسان:
وزیر مسکن: 140 هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت واگذار می‌شود
وزیر اقتصاد: صادرات غیرنفتی در 4 ماه ابتدای سال 21 درصد افزایش یافت
شرایط معافیت کفالت اعلام شد

دنیای اقتصاد:
در یک کنفرانس مطبوعاتی تشریح شد؛ روایت بانک مرکزی از وضع اقتصاد
تغییرات در نحوه تامین مالی ساخت مسکن
اعلام تصمیمات مقابله با تحریم‌ها
 
شرق:
واکنش آیت‌الله صادق لاریجانی به دکتر محمود احمدی‌نژاد: این نسبت‌ها به قوه قضائیه خلاف است
سردار رادان: نباید به هر فردی اجازه داد وارد حرفه خبرنگاری شود
رئیس اتاق بازرگانی: صحنه‌ بین‌المللی را نباید به تندروها سپرد
 
کیهان:
رئیس جمهور: از مسیر تحریم به تحریم‌کنندگان ضربه می‌زنیم
تحویل 4 فروند زیردریایی کلاس غدیر به نیروی دریایی ارتش
صدور گندم ایران به هند، امارات و عمان
 
گسترش صنعت:
کارشناسان رونق بورس را واقعی می‌دانند
زیردریایی‌های غدیر اعماق خلیج فارس را در می‌نوردند
وزیر صنایع و معادن خبر داد:‌ قانون جدید معادن به زودی تصویب می‌شود
 
همشهری:
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: پول مترو پرداخت نمی‌شود، مگر با ابلاغ دولت
گرمای امسال رکود 130 سال گذشته را شکست
هجدهمین نمایشگاه قرآن گشایش یافت
رئیس قوه قضائیه: ادبیات رئیس جمهور متین، فاخر، صحیح و منصفانه باشد
 
کد مطلب 1130401

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