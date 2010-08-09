مهمترین عناوین روزنامه های صبح دوشنبه کشور

ایران :

با ابلاغ بانک مرکزی مشتریان بدحساب تنبیه می‌شوند؛ مشوق‌ های جدید بانکی برای مشتریان خوش حساب

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری: 440 هزار بازنشسته در شهریور پاداش پایان خدمت می‌گیرند

زیردریایی‌های ایران منطقه را در کنترل خود می‌گیرند

500 تومانی هم سکه شد

تفاهم:

با دستور وزیر اقتصاد؛ اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تشکل‌ها متوقف شد

دریافت تندیس طلایی اجلاس بین‌المللی کیفیت توسط بانک ملی

سازمان وظیفه عمومی اعلام کرد: شرایط معافیت کفالت و موارد خاص

رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد: 46 شرکت دولتی آماده واگذاری در بورس



جام جم :

رونمایی از 4 سکه جدید

تحویل 4 فروند زیردریایی به ارتش

فقط 11 دانشگاه به دانشجویان خوابگاه می‌دهند



جوان:

سخنگوی وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی تاکید کردند؛ ذخیره کافی مواد غذایی برای ماه مبارک رمضان

وزیر ارشاد خبر داد: وام 30 میلیونی خرید مسکن برای خبرنگاران

واریز 600 میلیون دلار جریمه گازی ترکیه به حساب ایران



جهان صنعت:

پایان مناقشه بر سر نرخ رشد اقتصادی سال 87؛ رشد صنعت 7 درصد

هزینه تولید هر تن بنزین 35 تا 50 دلار بیش از واردات

وزیر اسبق ارتباطات: از 95 درصد اینترنت محرومیم



حمایت:

رئیس قوه قضائیه: مسیر ما قانون است؛ بساط توهین باید جمع شود

رئیس جمهوری: اقتصاد ایرانی 900 میلیارد دلار است

عرضه گوشت قرمز وارداتی با قیمت 5900 تومان

پنجشنبه اول ماه رمضان است

خراسان:

وزیر مسکن: 140 هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت واگذار می‌شود

وزیر اقتصاد: صادرات غیرنفتی در 4 ماه ابتدای سال 21 درصد افزایش یافت

شرایط معافیت کفالت اعلام شد



دنیای اقتصاد:

در یک کنفرانس مطبوعاتی تشریح شد؛ روایت بانک مرکزی از وضع اقتصاد

تغییرات در نحوه تامین مالی ساخت مسکن

اعلام تصمیمات مقابله با تحریم‌ها



شرق:

واکنش آیت‌الله صادق لاریجانی به دکتر محمود احمدی‌نژاد: این نسبت‌ها به قوه قضائیه خلاف است

سردار رادان: نباید به هر فردی اجازه داد وارد حرفه خبرنگاری شود

رئیس اتاق بازرگانی: صحنه‌ بین‌المللی را نباید به تندروها سپرد



کیهان:

رئیس جمهور: از مسیر تحریم به تحریم‌کنندگان ضربه می‌زنیم

تحویل 4 فروند زیردریایی کلاس غدیر به نیروی دریایی ارتش

صدور گندم ایران به هند، امارات و عمان

گسترش صنعت:

کارشناسان رونق بورس را واقعی می‌دانند

زیردریایی‌های غدیر اعماق خلیج فارس را در می‌نوردند

وزیر صنایع و معادن خبر داد:‌ قانون جدید معادن به زودی تصویب می‌شود

همشهری:

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: پول مترو پرداخت نمی‌شود، مگر با ابلاغ دولت

گرمای امسال رکود 130 سال گذشته را شکست

هجدهمین نمایشگاه قرآن گشایش یافت

رئیس قوه قضائیه: ادبیات رئیس جمهور متین، فاخر، صحیح و منصفانه باشد

