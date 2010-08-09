مهمترین عناوین روزنامه های صبح دوشنبه کشور

ایران :
با ابلاغ بانک مرکزی مشتریان بدحساب تنبیه میشوند؛ مشوق های جدید بانکی برای مشتریان خوش حساب
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری: 440 هزار بازنشسته در شهریور پاداش پایان خدمت میگیرند
زیردریاییهای ایران منطقه را در کنترل خود میگیرند
500 تومانی هم سکه شد
تفاهم:
با دستور وزیر اقتصاد؛ اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تشکلها متوقف شد
دریافت تندیس طلایی اجلاس بینالمللی کیفیت توسط بانک ملی
سازمان وظیفه عمومی اعلام کرد: شرایط معافیت کفالت و موارد خاص
رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد: 46 شرکت دولتی آماده واگذاری در بورس
با دستور وزیر اقتصاد؛ اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تشکلها متوقف شد
دریافت تندیس طلایی اجلاس بینالمللی کیفیت توسط بانک ملی
سازمان وظیفه عمومی اعلام کرد: شرایط معافیت کفالت و موارد خاص
رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد: 46 شرکت دولتی آماده واگذاری در بورس
جام جم :
رونمایی از 4 سکه جدید
تحویل 4 فروند زیردریایی به ارتش
فقط 11 دانشگاه به دانشجویان خوابگاه میدهند
جوان:
سخنگوی وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی تاکید کردند؛ ذخیره کافی مواد غذایی برای ماه مبارک رمضان
وزیر ارشاد خبر داد: وام 30 میلیونی خرید مسکن برای خبرنگاران
واریز 600 میلیون دلار جریمه گازی ترکیه به حساب ایران
جهان صنعت:
پایان مناقشه بر سر نرخ رشد اقتصادی سال 87؛ رشد صنعت 7 درصد
هزینه تولید هر تن بنزین 35 تا 50 دلار بیش از واردات
وزیر اسبق ارتباطات: از 95 درصد اینترنت محرومیم
حمایت:
رئیس قوه قضائیه: مسیر ما قانون است؛ بساط توهین باید جمع شود
رئیس جمهوری: اقتصاد ایرانی 900 میلیارد دلار است
عرضه گوشت قرمز وارداتی با قیمت 5900 تومان
پنجشنبه اول ماه رمضان است
خراسان:
وزیر مسکن: 140 هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت واگذار میشود
وزیر اقتصاد: صادرات غیرنفتی در 4 ماه ابتدای سال 21 درصد افزایش یافت
شرایط معافیت کفالت اعلام شد
وزیر مسکن: 140 هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت واگذار میشود
وزیر اقتصاد: صادرات غیرنفتی در 4 ماه ابتدای سال 21 درصد افزایش یافت
شرایط معافیت کفالت اعلام شد
دنیای اقتصاد:
در یک کنفرانس مطبوعاتی تشریح شد؛ روایت بانک مرکزی از وضع اقتصاد
تغییرات در نحوه تامین مالی ساخت مسکن
اعلام تصمیمات مقابله با تحریمها
شرق:
واکنش آیتالله صادق لاریجانی به دکتر محمود احمدینژاد: این نسبتها به قوه قضائیه خلاف است
سردار رادان: نباید به هر فردی اجازه داد وارد حرفه خبرنگاری شود
رئیس اتاق بازرگانی: صحنه بینالمللی را نباید به تندروها سپرد
کیهان:
رئیس جمهور: از مسیر تحریم به تحریمکنندگان ضربه میزنیم
تحویل 4 فروند زیردریایی کلاس غدیر به نیروی دریایی ارتش
صدور گندم ایران به هند، امارات و عمان
رئیس جمهور: از مسیر تحریم به تحریمکنندگان ضربه میزنیم
تحویل 4 فروند زیردریایی کلاس غدیر به نیروی دریایی ارتش
صدور گندم ایران به هند، امارات و عمان
گسترش صنعت:
کارشناسان رونق بورس را واقعی میدانند
زیردریاییهای غدیر اعماق خلیج فارس را در مینوردند
وزیر صنایع و معادن خبر داد: قانون جدید معادن به زودی تصویب میشود
کارشناسان رونق بورس را واقعی میدانند
زیردریاییهای غدیر اعماق خلیج فارس را در مینوردند
وزیر صنایع و معادن خبر داد: قانون جدید معادن به زودی تصویب میشود
همشهری:
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: پول مترو پرداخت نمیشود، مگر با ابلاغ دولت
گرمای امسال رکود 130 سال گذشته را شکست
هجدهمین نمایشگاه قرآن گشایش یافت
رئیس قوه قضائیه: ادبیات رئیس جمهور متین، فاخر، صحیح و منصفانه باشد
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: پول مترو پرداخت نمیشود، مگر با ابلاغ دولت
گرمای امسال رکود 130 سال گذشته را شکست
هجدهمین نمایشگاه قرآن گشایش یافت
رئیس قوه قضائیه: ادبیات رئیس جمهور متین، فاخر، صحیح و منصفانه باشد
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