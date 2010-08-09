استقبال جوانان از "چارسوی شعر" / میهمان این ماه کریم زمانی است

محمدرضا عبدالملکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با مثبت ارزیابی کردن نشست‌های اخیر این دفتر با عنوان "چارسوی شعر" گفت: خوشبختانه به خاطر حضور چهره‌های مطرح در عرصه شعر و ادبیات، علاقه‌مندان به این حوزه و به ویژه جوانان از این جلسات استقبال خوبی کرده‌اند و ما هم قصد داریم این سلسله نشست‌ها را ادامه دهیم.

وی با اشاره به میان‌رشته‌ای بودن موضوعات برخی از نشست‌های "چارسوی شعر" افزود: هنرها در مجموع به یکدیگر سرویس می‌دهند و هر هنرآموزی در هر عرصه‌ای می‌تواند دانش خود را در اختیار هنرآموزان و هنروران دیگر حوزه‌ها قرار دهد.

مدیر دفتر شعر جوان با بیان مثالی اضافه کرد: در یکی از جلسات "کافه شعر" (چارسوی شعر) استاد غلامحسین امیرخانی درباره رابطه شعر و خوشنویسی سخن گفت که بسیار مورد توجه قرار گرفت.

عبدالملکیان گفت: روزگاری مخاطب جلسات و نشست‌های ادبی بسیار گسترده و عام بود اما الان باید به صورت تخصصی بحث‌ها را پیگیری کرد و خوشبختانه این نگاه آکادمیک در میان شاعران مطرح ما بسیار ریشه‌دار است و می‌توانم به جرات بگویم که در هر کدام از جلسات "چارسوی شعر" حداقل 30 نفر از صاحبنظران و خبرنگاران و اهالی شعر حضور دارند.

وی درباره نشست آتی این مجموعه جلسات هم گفت: در صدد هستیم تا آخرین دوشنبه ماه جاری (25 مرداد) میزبان دکتر کریم زمانی باشیم تا درباره مثنوی و مولوی سخن بگوید.

جلسات "چارسوی شعر" از چندی پیش و توسط واحد آموزش دفتر شعر جوان آغاز شده و دوشنبه‌های پایانی هر ماه برگزار می‌شود و به طرح مباحث نوین در حوزه ادبیات، زبانشناسی، جامعه‌شناسی ادبیات، فلسفه ادبیات، روانشناسی ادبیات، تاریخ ادبیات و... اختصاص دارد. این جلسات تاکنون میزبان شاعران، هنرمندان و منتقدانی مانند حسین پاینده، عباس مخبر، غلامحسین امیرخانی، محمد شمس لنگرودی و ضیا موحد بوده است.