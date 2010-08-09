چاوز سفیر جدید آمریکا را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هوگو چاوز در اظهاراتی صلاحیت "لری پالمر" سفیر تازه منصوب شده آمریکا را در ونزوئلا رد کرد و از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواست تا فرد دیگری را برای این سمت در نظر بگیرد.

وی که در برنامه هفتگی تلویزیونی خود صحبت می کرد خطاب به اوباما گفت: شما چطور فکر کردید که من این آقا را که به این کشور می آید خواهم پذیرفت؟ بهتر است که از اعزام وی منصرف شوید.از شما می خواهم که در این باره پافشاری نکنید.

پالمر اخیراً در اظهاراتی در سنای آمریکا از افزایش نفوذ کوبا در ارتش ونزوئلا ابراز نگرانی کرده بود و آن را به لحاظ اخلاقی و حرفه ای مزمت کرده بود.

وی همچنین دولت ونزوئلا را متهم به ارتباط با گروه چپگرای "فارک" در کلمبیا کرده بود، گروهی که در فهرست گروههای تروریستی آمریکا قرار دارد.

وزیر خارجه ونزوئلا نیز پیشتر ضمن مداخله جویانه خواندن اظهارات پالمر از دولت آمریکا خواسته بود تا پیش از تائید این دیپلمات به عنوان سفیر آمریکا در کاراکاس درباره اظهرات او توضیح دهد.

چاوز در این باره می گوید: پالمر نمی تواند به عنوان یک سفیر به اینجا بیاید. وی با نقض تمامی مقررات دیپلماتیک، خود را فاقد صلاحیت معرفی کرده و همه ما را ناراحت کرد و نمی تواند به اینجا بیاید و بهترین کار برای آمریکا این است که فرد دیگری را برای این سمت در نظر بگیرد.