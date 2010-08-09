هشدار نسبت به تبلیغ افکار وهابیت در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید هاشم حسینی بوشهری شامگاه یکشنبه در گردهمایی ائمه جماعات استان قم که در محل حسینیه ثارالله سپاه علی ابن ابیطالب(ع) برگزار شد با بیان اینکه امروز نیاز به شناخت فراوانی نسبت به جهان، شرایط پیرامونی، مخاطبان، نسل جوان و تهدیدها داریم خاطرنشان کرد: امروز مطلبی را از یکی از سایتها می⁯خواندم که نوشته شده بود دین و سیاست در عصر امام انحصارطلبانه بود یعنی کار به اینجا رسیده که به عقب بر می⁯گردند و امام را هم به چالش می⁯گیرند.



وی ادامه داد: زمانی که این جمله را به جوانان بگویند آسیبهای فراوانی آنها را تهدید می⁯کند. متاسفانه در دانشگاههای ما هم تعدادی از اساتید آنچه که می⁯توانند به دانشجوی مومن و متدین ما ارائه می⁯کنند.



روحانیون پرچمداران دین اسلام هستند



امام جمعه قم با بیان اینکه روحانیون پرچمداران دین مبین اسلام هستند افزود: اگر امروز معنویت در جامعه وجود دارد به واسطه نقش آفرینی این قشر تاثیرگذار است و اگر نبود حضور روحانیت در عرصه امروز نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان.



وی اضافه کرد: روحانیون بار سنگین رسالت انبیای الهی را عهده⁯دار هستند و بسیاری از آنها در مسیر انجام این رسالت تبعید، زندانی، شکنجه و شهید شدند ولی دست از تلاش و کوشش نمی⁯کشند.



حسینی بوشهری به برخی اولویتهای کاری روحانیون در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایطی که نظام و کشور ما دارد توجه به نسل جوان باید در اولویت کاری مبلغان دینی در ماه مبارک رمضان قرار گیرد.



امام جمعه قم تصریح کرد: عده⁯ای در تعریف نسل جوان، آنها را نسلی هواپرست، اهل عیش و نوش می⁯دانند در صورتی که این تعریف به هیچ وجه مورد قبول ما نیست زیرا اگر این طور بود پس جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران را چه کسی اداره کرد.



وی با اشاره به تعریف دیگری از نسل جوان گفت: عده⁯ای نسل جوان را روشنفکران و تحصیل کردگان جامعه می⁯دانند ولی قرآن دو دسته از نسل جوان را مطرح می⁯کند که همه نسل جوان منحرف نیستند بلکه نسلی هم مورد تشویق پروردگار هستند.



حسینی بوشهری ادامه داد: روح شکرگذاری، توجه به نسل آینده، حال توبه و بازگشت، حال تسلیم به خدا و... از جمله پاداش خداوند به نسل جوان صالح است.



روحانیون پناهگاه مطمئن جوانان هستند



وی از روحانیون به عنوان پناهگاه مطمئن جوانان در عرصه معنویت یاد کرد و اظهار داشت: وقتی جوانی به سراغ روحانی می⁯آید این شخص روحانی با تمام وجودش طبق رضایت خدا، او را هدایت و راهنمایی می⁯کند ولی اگر همین جوان به غیر از روحانیت مراجعه کند ممکن است دچار لغزش⁯هایی شود.



آیت⁯الله حسینی بوشهری شرایط انقلاب و نظام اسلامی را ویژه و حساس خواند و گفت: انقلاب و جامعه ما دچار هجمه و حمله ناگهانی می⁯شود که این بسیار خطرناک است.



وی ادامه داد: چه کسی باور می⁯کرد که در جریان پس از انتخابات سال گذشته، اتفاقات ناگواری برای کشور ما به وقوع پیوندد.

امام جمعه قم گفت: اگر نسل جوان ما گرفتار هجمه و حمله شد چیزی جز روحانیت مایه آرامش آنها نیست.



هشدار نسبت به تبلیغ افکار وهابیت و مسیحیت در کشور



حسینی بوشهری به تلاش وهابیت و مسیحیت برای تبلیغ افکارشان در بین جوانان و خطرات ناشی از تحرکات آنها اشاره کرد و افزود: آنها انجیل را با زیباترین چاپ منتشر می⁯کنند و حتی در شهر قم توزیع می⁯کنند.



وی ادامه داد: هر چند که مسیحیت در قم فعالیت⁯های آنچنانی ندارد اما در سایر شهرهای کشور تلاش زیادی برای جذب جوانان انجام می⁯دهند.



امام جمعه قم گفت: وهابیت نیز مثل قارچ رشد پیدا می⁯کند و اعتقادات نسل جوان ما را نشانه گرفته است.



آیت⁯الله حسینی بوشهری پررنگ⁯کردن برنامه⁯های مساجد را مهمترین راهکار مقابله با تفکرات انحرافی و فرقه⁯های نوظهور عنوان کرد و گفت: برخی از روحانیون تحول پیرامونی خود و گسترش فعالیت در مساجد را منوط به اختصاص تجهیزات و امکانات می⁯دانند که در این زمینه نهادهای دولتی و مردمی باید یاری⁯گر روحانیون و ائمه جماعات باشند.



وی با تاکید بر لزوم جذب جوانان به برنامه⁯های مساجد تصریح کرد: اگر روزی برای مقابله با جنگ سخت و نظامی دشمنان از جوانان ثبت نام می⁯کردند امروز هم ائمه جماعات برای مقابله با جبهه نرم از نسل جوان در مساجد ثبت نام کنند.