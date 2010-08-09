پایان مرحله سوم لیگ دوومیدانی جوانان/ تداوم صدرنشینی گاز خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم مسابقات دوومیدانی لیگ باشگاه‌های کشور در رده سنی جوانان با حضور 22 تیم از سراسر کشور روز یکشنبه در شهر سنندج دنبال شد که در پایان این مرحله تیم گاز خراسان رضوی با کسب بیشترین امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی تیم‌ها استحکام بخشید.

در این مرحله علی شفاف در ماده 400 متر با مانع با زمان 53 ثانیه و 39 صدم ثانیه رکورد ملی ایران را جابجا کرد. وحید صدیق هم در پرش سه گام با رکورد 15 متر و 73 سانتیمتر رکورد لیگ را بهبود بخشید.

در پایان این مرحله از مسابقات دوومیدانی لیگ باشگاههای کشور در رده سنی جوانان تیم گاز خراسان رضوی با 255 امتیاز در رده اول ایستاد و تیم‌های ذوب آهن اصفهان با 207 امتیاز و بوشهر با 132 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

- اسامی نفرات برتر مواد مختلف این مسابقات به شرح زیر است:

10 کیلومتر پیاده روی: محمد ماهی از گاز خراسان رضوی

400 متر با مانع: علی شفاف از گاز خراسان رضوی

1500 متر: قاسم فریسات از فولاد خوزستان

200 متر: یاسر ولی‌زاده از جهاد بوشهر

پرش سه گام: وحید صدیق از شهید کجوری قائم شهر