به گزارش خبرنگار مهر، ضیافت شام وزیر ارشاد و معاون فرهنگی جدید او با خبرنگاران حوزه کتاب یکشنبه شب به همت موسسه خانه کتاب در هتل انقلاب تهران برگزار شد.

علی شجاعی‌صائین مدیرعامل این موسسه به روال همیشگی خود در سخنانی کوتاه به حاضران خوشامد گفت و تاکید کرد: روز خبرنگار روز خبر، آگاهی، دانایی و فرزانگی است و خبرنگاران هم پیک این آگاهی هستند.

دغدغه‌های خبرنگاران باسابقه و کم‌سابقه

در ادامه تعدادی از روزنامه‌نگاران اعم از باسابقه و کم‌سابقه پشت تریبون رفتند و به بیان دغدغه‌های خود پیرامون حرفه‌شان پرداختند.

امیررضا بالازاده روزنامه‌نگار و مدرس دانشگاه هنر به تجربه‌ای که لحظاتی قبل از ورود به محل برگزاری این مراسم به آن دست یافته بود اشاره کرد و گفت: جنب هتل انقلاب بانکی هست که در یک آگهی پشت شیشه‌اش نوشته بود "این بانک یک میلیارد ریال تسهیلات به پزشکان، مهندسان و افراد نخبه اعطاء می‌کند".

وی ادامه داد: من حتی نمی‌توانستم حتی فکرش را هم بکنم که اگر یک صفر از این رقم را هم حذف کنند و به عنوان وام به خبرنگاران (که طبیعتاً جزو یکی از دسته‌های مذکور یعنی افراد نخبه هستند) بدهند چه تحولی در زندگی ما اتفاق می‌افتد!

این روزنامه‌نگار از مظلوم بودن صنف متبوع خود گفت و با اشاره به مشکلات مربوط به مسکن خبرنگاران از مسئولان خواست نسبت به حل آن اقدام کنند.

فریدون صدیقی روزنامه‌نگار باسابقه و مدرس ارتباطات هم در این مراسم به یکی از کاستیهای کار خبرنگاران حوزه کتاب یعنی بخش معرفی کتاب اشاره کرد و گفت: نشریات و رسانه‌هایی که عمومی‌ترند عموماً از توجه به این مسئله غافل‌اند و آنها هم که تخصصی هستند به سهم خود و چنانکه باید به معرفی کتاب نمی‌پردازند.

وی دو دلیل را برای غفلت نشریات عمومی از معرفی کتاب عنوان کرد و افزود: یکی از این دلایل عدم تمایل خود رسانه‌ها برای پرداختن به مسائل کتاب است و فکر می‌کنند که این برای آنها تیراژ نمی‌آورد پس انرژی هم صرف آن نکنند، بهتر است. دلیل دوم هم نبود خبرنگاری است که خود اهل کتاب و با آن آشنا باشد.

صدیقی اضافه کرد: نشریات تخصصی در حوزه نقد و معرفی کتاب هم طبقه‌بندی خاصی برای مخاطب ندارند و در واقع مخاطب‌شناسی نمی‌کنند و جمع مخاطبان را یک مخاطب واحد می‌پندارند به همین خاطر کتابهایی که معرفی می‌شود فقط کتابهای خاص است و انگار فقط مخاطب خاصی را هدف قرار داده است.

همچنین حسن همایون خبرنگار جوان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از نبود برنامه‌ای برای آشنایی بیشتر خبرنگاران کتاب با مسائلی که در سطح جهانی در این حوزه در حال رخ دادن است گله کرد و به بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد پیشنهاد کرد زمینه اعزام خبرنگاران را به نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب از جمله نمایشگاه فرانکفورت فراهم کند.

مهدی محبعلی خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) هم با اشاره به جایگاه خبرنگاران این حوزه از مسئولان امر خواست با نگاهی ویژه‌ و با احترام با آنها برخورد کنند.

احسان صفاپور دیگر خبرنگار حوزه کتاب هم از عدم توجه جدی و غفلت مسئولان از مسائلی مهم و اثرگذار مانند چاپ در حوزه کتاب گله کرد و خواستار برنامه‌ریزی و پاسخگویی آنها در این باره شد.

بهمن دری: من هم خبرنگار هستم

پس از این سخنان بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد پشت تریبون رفت و ضمن تبریک روز خبرنگار و پاسداشت خبرنگاران شهید گفت: من خودم قبل از اینکه معاون فرهنگی باشم خبرنگار هستم و به این کسوت هم افتخار می‌کنم.

وی افزود: یکی از اولویتهای ما رصد و دیده‌بانی است و در حکم بنده هم به این نکته اشاره شده است. به نظر هم می‌رسد که خبرنگاران در این دیده‌بانی نقش اول را ایفا می‌کنند و آنها باید چالشها، نکات ضعف، کاستیها و ابعاد مثبت این عرصه را رصد کنند.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد خطاب به خبرنگاران گفت: نکته باریکتر از مو این است که شما اگر می‌خواهید موثر واقع شوید به نظر می‌رسد در نشریه یا رسانه‌تان باید به سمت و سوی مطالعه خودتان و مطالعه بیشتر کتابها بروید.

دری همچنین خبرنگاران را به خودباوری و تکیه بر ارزشهای دینی و بومی توصیه کرد و یادآور شد: مفاخر ما باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرند و ما باید مفاخرمان با بشناسیم و اگر این کار را بکنیم به ارزشهای خودمان توجه بیشتری خواهیم کرد و مطمئن باشید شما عزیزان (خبرنگاران) چشم بینای معاونت فرهنگی هستید.

وی در پایان به ذکر خاطرات شخصی‌اش از کتاب و کتابخوانی پرداخت و گفت: سال 65 بین عملیات کربلای 4 و 5 و در یکی از مناطق جنگی پیکر شهیدی را مشاهده کردم که در کوله‌پشتی‌اش که گلوله آن را سورخ کرده بود، کتابی یافت شد و لای آن کتاب وصیتنامه‌اش را نوشته بود و در آن آمده بود "از ولایت فقیه پشتیبانی کنید تا به مملکتتان آسیبی نرسد".

تقدیر و گلایه وزیر ارشاد از خبرنگاران کتاب

آخرین سخنران این مراسم سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که در سخنانی از تلاش خبرنگاران برای آگاهی‌دهی و اطلاع‌رسانی در حوزه کتاب که به گفته او "سبب افزایش سرانه مطالعه در کشور می‌شود" تقدیر کرد.

وی که پیشتر وعده داده بود خبرهای خوشی در روز خبرنگار و برای خبرنگاران دارد در این باره گفت: روز گذشته در جلسه هیئت دولت توجه جدی به مسائل خبرنگاران تاکید شد و از جمله اینکه حرفه خبرنگاری به عنوان حرفه سخت و زیان‌آور به تصویب رسید و مشکل برداشتهای متفاوت از حق بیمه آنها برطرف شد.

حسینی از پیگیری وزارتخانه متبوعش در زمینه بیمه تکمیلی و هدیه رئیس‌جمهور به خبرنگاران خبر داد و افزود: بحث بیمه تکمیلی اجرایی خواهد شد و بحث هدیه رئیس جمهور را هم معاونت فرهنگی پیگیری خواهد کرد.

وزیر ارشاد در عین حال از آنچه "بی‌توجهی رسانه‌ها به مصوبه اخیر مجلس در مورد نحوه اِعمال حق التالیف صاحبان آثار" نامید گله کرد و گفت: البته شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع و قانون دانست اما انتطار ما از جامعه خبری و خبرنگاران این بود و هست که حساسیت بیشتری نسبت به اینگونه مسائل نشان دهند.

مراسم تقدیر از خبرنگاران حوزه کتاب در ادامه و با ضیافت شام در هتل انقلاب تهران خاتمه یافت.