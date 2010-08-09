به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته درباره مجموعه تلویزیونی "فاصلهها" خبرهای متنوعی منتشر شد. بعد از اعتراض عدهای از مردم لرستان به این سریال، محمد حمزهای بازیگر نقش یاور در این سریال در گفتگو با یکی از نشریات اعلام کرد قصد توهین به هیچ قومیت و زبانی را نداشتهایم و این مسئله سوء تفاهم است.
- آرزو مهبودی، نویسنده شیرازی هفته گذشته اعلام کرد که فیلمنامه سریال "فاصلهها" اثر وی بوده است. این نویسنده شیرازی که برگزیده جشنواره جوان ایرانی و جشنواره دفاع مقدس است در دیدار با فرماندار شهرستان شیراز در خصوص برداشت بدون اجازه اثر وی توسط یک فیلمنامه نویس گفت: این فیلمنامه را سال 88 در بانک فیلمنامه هنری تهران ثبت و فیلمنامه آن را نیز به بنیاد شهید تهران برای جشنواره فیلمنامه ایثار ارسال کردم که در آنجا به نام من ثبت شده و کد ثبتی آن موجود است.
این نویسنده شیرازی افزود: همان موقع از طریق صدا و سیما پیگیری کردم، اما هنوز جواب قانع کنندهای نگرفتم .
محمدرضا شفیعی، تهیهکننده مجموعه تلویزیونی "فاصلهها" هم بعد از منتشر شدن صحبتهای این نویسنده شیرازی گفت: زمانی که تنها دو قسمت از سریال به روی آنتن رفته بود، این خانم به شبکه سه مراجعه و این ادعا را کرده بود که شبکه او را به من معرفی کرد و ما درباره فیلمنامه با هم صحبت کردیم.
وی افزود: آن زمان به او گفتم که چطور شما ادعا میکنید فیلمنامه این سریال متعلق به شماست در حالی که تنها دو قسمت از آن پخش شده و مشخص نیست که در ادامه چه اتفاقی میافتد. این خانم گفت آقای پورمحمدی مدیر شبکه سه مورد تائیدشان هستند و قرار شد تا فیلمنامهها را نزد او ببریم، اما از آن موقع تا به حال که بیش از نیمی از سریال به روی آنتن رفته، هنوز خبری از این خانم نیست و فیلمنامهای برای مقایسه با فیلمنامه سریال "فاصلهها" نیاورده است.
از سوی دیگر نصرتالله قاضیمقدم کارگردان تلویزیون نیز در نامهای درباره تشابه تلهفیلم "راز نیار" با مجموعه "فاصلهها" اشاره کرد. مسعود بهبهانینیا، نویسنده سریال "فاصلهها" هم با ارسال یادداشتی به نشریات و خبرگزاریها ادعای سرقت فیلمنامه سریال "فاصلهها" را توهم کودکانه دانست.
محمدجعفر ایرانی یکی از مدرسان حقوق دانشگاه جامع علمی کاربردی هم با ارسال یادداشتی با عنوان "توهین و ظلم باللناس سریال فاصلهها" به یکی از خبرگزاریها از این مجموعه انتقاد کرد. او در این یادداشت اشاره کرد: "فاصلهها" از حیث محتوا و دیالوگ و نشان دادن استیصال گفتمان ارزشی و دینی دارای جنبههای منفی و بدآموزیهای بعضا اخلاقی، اجتماعی و حتی دینی است.
- شنیده میشود مجموعه تلویزیونی "فاصلهها" طبق نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما 80 درصد مخاطب دارد.
- مدتی بود که دیگر کارگردانان از فوتبالیستها در آثار نمایشی استفاده نمیکردند، اما حسن فتحی که این روزها مشغول کارگردانی مجموعه تلویزیونی "در مسیر زایندهرود" برای ماه رمضان شبکه یک است از آرش برهانی از تیم استقلال و کریم باقری از تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی استفاده کرده است.
- رضا رشیدپور بعد از یک سال دوری از تلویزیون و رادیو برنامه رادیویی "پشت پرده" را برای رادیو تهران اجرا میکند که به مباحث چالشبرانگیز هنری به ویژه سینما اختصاص دارد. او اظهار امیدواری کرد که این برنامه درگیر ممیزی نشود.
- در حالی که شنیده شده شبکه سه برای اجرای برنامه ماه رمضان "ماه عسل" با فرزاد حسنی قرارداد بسته است، اما سیدعلی احمدی تهیهکننده این برنامه اعلام کرد حضور حسنی هنوز قطعی نیست.
- شهرام خرازیها، مدیر گروه اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران از نمایش علنی صحنههای سوء مصرف کوکائین در برخی از اپیزودهای مجموعه "تاوان" به شدت انتقاد کرد که تاثیر زیادی روی نوجوانان و جوانان دارد.
- یکی از سایتها هم اعلام کرد رحیم مشایی از مجموعه "قهوه تلخ" بازدید کرده است. همچنین اعلام شده این مجموعه نیمه شهریور ماه در شبکه نمایش خانگی توزیع میشود.
- در حالی که چندین ماه از تمام شدن پخش مجموعه "به کجا چنین شتابان" به کارگردانی ابوالقاسم طالبی میگذرد، اما هفته گذشته عزتالله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما از این مجموعه تقدیر کرد.
- هفته گذشته برنامه "90" بعد از دو ماه توقف بدون اعمال تغییرات عمده در دکور و بخشهای مختلف روی آنتن رفت. این برنامه در بخش بررسی اتفاقات تیم ملی، با پخش موسیقی سریال "فاصلهها" به پخش تصاویر بازیکنانی اقدام کرد که در اردوی تیم ملی حاضر نشده بودند و در حقیقت بین آنها و مربی تیم ملی فاصله افتاده بود.
- اختلافات میان تهیهکنندگان و کارگردانان تلویزیون بعد از ضبط چند قسمت از مجموعه دیگر مد شده است. هفته گذشته مهران رسام هم اعلام کرد با توجه به اینکه از کارگردانی ایرج حبشی برای مجموعه تلویزیونی "همچون سرو" ناراضی بوده، بیژن بیرنگ کارگردانی را بر عهده گرفت. بیرنگ در این مجموعه یکی از تهیهکنندگان و سرپرست نویسندگان بود.
- محمدحسین صوفی، معاون صدای سازمان صدا و سیما هفته گذشته در گفتگو با یکی از خبرگزاریها اعلام کرد در حوزه خبر ضرورت راهاندازی شبکه خبر رادیویی مستقل احساس نمیشود. او در ادامه گفتگو اشاره کرد: رادیو پیام قابلیت بالا و ماهیت نیمه خبری دارد و در صورت لزوم میتوان این شبکه را تقویت کرد.
- عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما اعلام کرد شبکه عربی زبان با عنوان IFILM نیز بعد از ماه رمضان فعالیت خودش را آغاز می کند و این شبکه تلویزیونی به زبان عربی سریال و فیلم پخش می کند. وی گفت: از یک سال آینده شبکه اسپانیولی را نیز راه اندازی میکنیم
- نادر شکوری، تهیهکننده و کارگردان مستند "در سایه سار البرز" در حالی از سر ضبط برنامهاش از شمال کشور باز میگشت مورد ضرب وشتم افراد ناشناس قرار گرفت. این تهیه کننده ماجرا را بدین شرح بازگومی کند پنجشنبه شب از مسیر شمال به تهران در حرکت بودم که متوجه واژگون شدن خودروی پرایدی شدم و برای کمک پیاده شدم که در همان لحظه مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفتم. این افراد با رفتار غیر طبیعی پس از زورگیری و گرفتن دوربین به خودرو من حمله ور شدند و آن را تخریب کردند و با چاقو مجروح شدم. این در حالی است که بخشهای مهم ضبط شده ازبرنامه داخل دوربین به سرقت رفته است و حال عمومی این تهیه کننده رو به بهبودی است.
- کیومرث پوراحمد، کارگردان مجموعه "پرانتزباز" هفته گذشته گفت: با توجه به تغییراتی که در زمان پخش این سریال بدون اطلاعرسانی صورت گرفت، این قضیه که برای من جای شک داشت، به جذب مخاطب این سریال لطمه زیادی وارد کرد.
پوراحمد نیز در ادامه، با انتقاد از حمایتهای کمی که از سریال "پرانتز باز" شد، اظهار کرد: متأسفانه بهنظر میرسد، از ابتدا دایرهای ترسیم شده است و خودیها درون دایره هستند و غیرخودیها بیرون دایره و ما حتما غیرخودی هستیم که حذف میشویم.
پوراحمد نیز در ادامه، با انتقاد از حمایتهای کمی که از سریال "پرانتز باز" شد، اظهار کرد: متأسفانه بهنظر میرسد، از ابتدا دایرهای ترسیم شده است و خودیها درون دایره هستند و غیرخودیها بیرون دایره و ما حتما غیرخودی هستیم که حذف میشویم.
- نیما شاهرخ شاهی، بازیگر نقش ساسان در مجموعه "فاصلهها" در گفتگو با یکی از خبرگزاریها گفت: هنر من در ایفای نقش منفی است. البته سعی کردهام نقشهایی را که در مجموعهها ایفاگر آن هستم شبیه به هم نباشد، ولی چون خصوصیت نقش منفی آن است که گاهی شبیه به هم میشوند، شاید به نظر مخاطبان قدرت من در اجرای نقشهای منفی بیشتر باشد.
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