آمریکا برای "شکنجه" پزشک استخدام می کند/ برخی انسانها انسان نیستند!

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت اینترنتی "اکتیو پست" در گزارشی در این باره می نویسد: اطلاعاتی که اخیراً منتشر شده نشان می دهد که سازمان های اطلاعاتی آمریکا تلاش دارند این را بگویند که برخی از انسان ها انسان نیستند.

در این مطلب آمده است: به نظر می رسد آمریکایی ها عمدتاً از این نکته که کشورشان بر اساس اصولی تاسیس شده و بر اساس حقوق فردی است آگاه نیستند و هم اکنون جناحی شبیه گشتاپو در این کشور به بهانه دفاع از آمریکا به شکنجه هایی دست می زند و از پزشکان آموزش دیده برای شکنجه زندانیان با فرض دفاع از کشور استفاده می کند.



لازم به ذکر است که رسوایی های آمریکا در شکنجه زندانیان چه در داخل آمریکا و چه در برخی کشورهای تحت اشغال آن از جمله عراق اعتراض سازمانهای حقوق بشری را درپی داشته است.



