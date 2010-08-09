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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۸:۵۰

تشکیل جناح گشتاپو در واشنگتن/

آمریکا برای "شکنجه" پزشک استخدام می کند/ برخی انسانها انسان نیستند!

آمریکا برای "شکنجه" پزشک استخدام می کند/ برخی انسانها انسان نیستند!

گزارشها حاکی از آن است که سازمان های اطلاعاتی آمریکا با این اعتقاد که "برخی انسانها انسان نیستند" برای شکنجه زندانیان پزشک استخدام می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت اینترنتی "اکتیو پست" در گزارشی در این باره می نویسد: اطلاعاتی که اخیراً منتشر شده نشان می دهد که سازمان های اطلاعاتی آمریکا تلاش دارند این را بگویند که برخی از انسان ها انسان نیستند.

در این مطلب آمده است: به نظر می رسد آمریکایی ها عمدتاً از این نکته که کشورشان بر اساس اصولی تاسیس شده و بر اساس حقوق فردی است آگاه نیستند و هم اکنون جناحی شبیه گشتاپو در این کشور به بهانه دفاع از آمریکا به شکنجه هایی دست می زند و از پزشکان آموزش دیده برای شکنجه زندانیان با فرض دفاع از کشور استفاده می کند.
 
لازم به ذکر است که رسوایی های آمریکا در شکنجه زندانیان چه در داخل آمریکا و چه در برخی کشورهای تحت اشغال آن از جمله عراق اعتراض سازمانهای حقوق بشری را درپی داشته است.
 
 
کد مطلب 1130416

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