مدافع تعطیلی هیچ نشریه ای نیستم

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نصرالله شفیعی یکشنبه شب در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خبر استان بوشهر افزود: نشریه ای که مجوز می گیرد و منتشر می شود باید حیات خود را ادامه دهد زیرا هر نشریه ای رسالتی برعهده دارد.

وی با بیان اینکه اگر نشریه و خبرنگاری دارای سیاست خاصی است نباید سیاست مدنظر خود را در انتشار اخبار مدنظر قرار دهد، اظهار داشت: صداقت، بی طرفی و درستی از رسالت خبرنگار در تهیه یک خبر است و خبرنگار نباید تملق گوی حاکمان باشد.

مدیرکل ارشاد استان بوشهر با بیان اینکه تدوین منشور اخلاقی برای خبرنگاران ضروری است، گفت: با تدوین این منشور اخلاقی می توان از بسیاری چالشهای حوزه رسانه و حتی تعطیلی نشریات جلوگیری کرد.

شفیعی با اشاره به اینکه خبرنگار مطالبه گر حق مردم است و نباید از کسی ترسی داشته باشد، اظهار داشت: یک خبرنگار خوب نباید منفی گرا باشد و اختلاف شخصی و منطقه ای را مورد نظر قرار دهد.

وی با بیان اینکه محدوده یک خبرنگار به انتقاد خلاصه نمی شود، گفت: محدوده و موضع یک خبرنگار تمامی خواسته های مردم است و باید پابه پای مسئولان پیگیر خواسته های مردم باشد.

مدیرکل ارشاد استان بوشهر شغل خبرنگاری را شغلی سخت و زیان آور عنوان کرد و گفت: بی علاقگی و بی انگیزگی در نشریات استان بوشهر بسیار مشهود است و خبرنگاران این استان دچار مشکل هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر نیز گفت: حضور خبرنگاران در عرصه های مختلف حضوری تاثیرگذار و ارزشی است که همواره موجب نشاط و رضایتمندی مردم و جامعه می شود.

محمدحسین شنبدی با بیان اینکه بیش از 130 شهید در حوزه فرهنگ، خبر و اطلاع رسانی تقدیم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی شده است، افزود: از این تعداد دو نفر از فرزندان استان بوشهر هستند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران با قلم و اندیشه پاک خود در کنار مردم و مسئولان همچون دیده بان از مواضع دشمن اطلاع رسانی می کند، اظهار داشت: وظیفه رسانه و مسئولیت و تکلیفی که خبرنگاران بر دوش دارند تامین و ارتقاء خدمت به مردم است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر با بیان اینکه خبرنگاران در کنار سرعت ارسال اخبار، صحت اخبار نیز مد نظر قرار دهند، گفت: خبرنگاران استان در تهیه و ارسال اخبار به ویژه اخبار که سبقه امنیتی و اطلاعاتی دارد حداکثر دقت را داشته باشند.