تیم تپانچه بادی 10 متر بانوان ایران شانزدهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین روز از پنجاهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک لندن یکشنبه شب در مونیخ آلمان دنبال شد که بهترین نتیجه تیراندازان کشورمان در این روز در ماده تپانچه بادی 10 متر زنان بدست آمد. در این ماده فاطمه حسینی و مریم سلطانی هر دو با امتیاز 337 در بین 138 تیرانداز حاضر در رده های 52 و 53 جهان قرار گرفتند. زینب رمضانی 374 امتیاز عنوان هفتاد و ششم را از آن خود کرد.

در بخش تیمی این ماده نمایندگان کشورمان با مجموع 1128 امتیاز در مکان شانزدهم ایستاد. استرالیا، کره جنوبی و چین اول تا سوم شدند.

در تفنگ 50 متر درازکش زنان رده سنی جوانان تنها دینا فرزادخواه به مرحله دوم راه یافت که در این مرحله با 577 امتیاز در مکان شصت و چهارم قرار گرفت.

در ماده تفنگ 50 متر درازکش بانوان رده سنی بزرگسالان هم صفیه صحراگرد و مریم طابی در مرحله نیمه نهایی حاضر شدند و به ترتیب با ایستادن در مکان های سی و نهم و پنجاهم به کار خود در این رقابتها پایان دادند.

پنجاهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک لندن با حضور بیش از دوهزار ورزشکار از 103 کشور جهان تا بیستم مردادماه در مونیخ آلمان دنبال می شود. تاکنون تنها یک نماینده ایران موفق به راهیابی به فینال مسابقه و کسب سهمیه المپیک لندن شده است.