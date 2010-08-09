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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۸:۵۸

مجوز دولت برای طراحی مکانیزم اجرای قانون لغو شد

مجوز دولت برای طراحی مکانیزم اجرای قانون لغو شد

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد برنامه چهارم توسعه گفت: از آنجا که در برنامه چهارم دولت برای نوشتن آئین نامه 40 درصد قوانین اصلا ورود پیدا نکرد، در برنامه پنجم جز در موارد استثنا طراحی مکانیزم اجرای قانون را از دولت گرفتیم.

  غفار اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، گفت :  ما در بررسی هایی که در برنامه چهارم توسعه و نحوه عملکرد دولت داشتیم به نتایج خوبی رسیدیم و سعی شد با اصلاح و تعدیل هایی که می توانیم در برنامه پنجم توسعه داشته باشیم از تکرار مواردی که در اجرا با مشکل مواجه می شوند و یا راه را برای عدم اجرای قانون باز می کند ، جلوگیری کنیم.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد برنامه چهارم توسعه ادامه داد: از جمله اشکالات برنامه چهارم این بود که تنظیم همه آئین نامه ها به دولت واگذار شده بود و در بررسی ها مشخص شد دولت اصلا در 40 درصد موارد برای تنظیم آئین نامه ورود هم نداشته است ، بنابراین ما سعی کردیم در این مقوله تکلیف را مشخص کرده و خودمان در تصویب برنامه مکانیزم اجرای قانون را هم مشخص کنیم و کار تدوین آئین نامه دست دولت نباشد که پس از ابلاغ قانون برنامه همواره منتظر آئین نامه ها باشیم .

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه تصریح داشت: این تصمیم گرفته شد و صرفا قرار شد دولت در موارد خاص که دیگر راه چاره ای نباشد خود اقدام به تنظیم آئین نامه ها کند.

اسماعیلی یادآور شد: در برداشت از منابع نفتی نیز مقرر شد تا پایان برنامه پنجم رقم 4 میلیون و دویست و سی و پنج هزار بشکه تولید روزانه به 5 میلیون دویست و سی وپنج هزار برسد و مقرر شد این یک میلیون افزایش، از مخازن مشترک ایران با کشورهای همسایه باشد.

کد مطلب 1130427

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