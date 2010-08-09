مجوز دولت برای طراحی مکانیزم اجرای قانون لغو شد

غفار اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، گفت : ما در بررسی هایی که در برنامه چهارم توسعه و نحوه عملکرد دولت داشتیم به نتایج خوبی رسیدیم و سعی شد با اصلاح و تعدیل هایی که می توانیم در برنامه پنجم توسعه داشته باشیم از تکرار مواردی که در اجرا با مشکل مواجه می شوند و یا راه را برای عدم اجرای قانون باز می کند ، جلوگیری کنیم.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد برنامه چهارم توسعه ادامه داد: از جمله اشکالات برنامه چهارم این بود که تنظیم همه آئین نامه ها به دولت واگذار شده بود و در بررسی ها مشخص شد دولت اصلا در 40 درصد موارد برای تنظیم آئین نامه ورود هم نداشته است ، بنابراین ما سعی کردیم در این مقوله تکلیف را مشخص کرده و خودمان در تصویب برنامه مکانیزم اجرای قانون را هم مشخص کنیم و کار تدوین آئین نامه دست دولت نباشد که پس از ابلاغ قانون برنامه همواره منتظر آئین نامه ها باشیم .

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه تصریح داشت: این تصمیم گرفته شد و صرفا قرار شد دولت در موارد خاص که دیگر راه چاره ای نباشد خود اقدام به تنظیم آئین نامه ها کند.

اسماعیلی یادآور شد: در برداشت از منابع نفتی نیز مقرر شد تا پایان برنامه پنجم رقم 4 میلیون و دویست و سی و پنج هزار بشکه تولید روزانه به 5 میلیون دویست و سی وپنج هزار برسد و مقرر شد این یک میلیون افزایش، از مخازن مشترک ایران با کشورهای همسایه باشد.