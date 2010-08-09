پنج شخصیت محبوب عربها/ دلایل محبوبیت بشار اسد، احمدی نژاد و نصرالله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، دانشگاه مریلند درباره اینکه محبوبترین شخصیت های سیاسی در جهان عرب چه کسانی هستند نظرسنجی را در برخی کشورهای عربی از جمله مصر، لبنان، اردن، عربستان سعودی، مراکش و امارات انجام داد.

طبق نتایج این نظرسنجی که مرکز مطالعاتی سابان آن را منتشر کرده است بشار اسد، محمود احمدی نژاد، هوگو چاوز، رجب طیب اردوغان و سید حسن نصرالله به ترتیب محبوب ترین افراد در جهان عرب هستند.

بنا بر اعلام نظر کارشناسان، نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که افرادی همچون احمدی نژاد، چاوز و اردوغان به خاطر مواضع ضد اسرائیلی خود و حمایت از حقوق اعراب و بشار اسد نیز به دلیل حمایت از مقاومت فلسطین، لبنان و عراق و روش و اسلوب وی در مدیریت ائتلاف های منطقه ای جزء شخصیت های سیاسی محبوب هستند.

این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که سید حسن نصرالله نسبت به سال گذشته محبوبیت بیشتری کسب کرده است و طبق نظر کارشناسان ناکامی غرب در تخریب چهره حزب الله به ویژه اعتراف "جفری فلتمن" معاون وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه آمریکا نیم میلیارد دلار برای تخریب چهره حزب الله هزینه کرده است در افزایش محبوبیت رهبر حزب الله بی تاثیر نبوده است.

