فروش بلیط دو برابر ظرفیت سالن/ تماشاگرانی که به حقشان نرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شب گذشته بازی فینال رقابت های دومین دوره والیبال جام مردان آسیا در ارومیه هرچند با قهرمانی کشورمان همراه شد و کام میلیونها ایرانی را شیرین کرد اما بودند کسانی که پشت درب های بسته ورزشگاه شش هزار نفری ارومیه در کنار حسرت دیدار مستقیم این بازیها کامشان با برخی رفتارها تلخ شد تا بار دیگر بی تدبیری برخی مسئولان در عرصه ورزش به اثیات برسد.

این درحالی است که به اذعان روسا، معاونین فدراسیون والیبال آسیا، ایران، سرمربی تیم ملی والیبال و بازیکنان این تیم تمامی بردهای ایران در برابر رقبا در این دوره از مسابقات در سایه حمایت پرشور و بی دریغ این تماشاگران به نتیجه نشست و اگر نبود حمایت تماشاگران ارومیه ای چه بسا تیم ملی والیبال کشورمان نمی توانست در سکوی اول مسابقات قرار گیرد.

برای اثبات این ادعا کافی تنها با خبرهای انتشار یافته از رئیس فدراسیون والیبال ایران، سرمربی و بازیکنان تیم ملی در طول برگزاری رقابت ها را در رسانه ها رصد کرد.

هرچند ارومیه در این دوره از بازیها ثابت کرد که به حق پایتخت والیبال ایران است و باید به عنوان اولین شهر والیبال آسیا ثبت شود اما این امر تا حد زیادی به دلیل حضور هزاران نفر از مردم به خصوص جوانان این شهر در استادیوم است موضوعی که متاسفانه در بازی تیم ملی ایران در برابر چین به فراموشی سپرده شد و سرمایه های اصلی ورزش اینچنین مورد بی مهری عوامل نیروی انتظامی قرار گرفتند.

تعدادی از تماشاگران ارومیه ای در حالی در بازی مقابل ایران و چین مورد ضرب و شتم و گازاشک آور نیروی انتظامی قرارگرفتند که با خرید بلیط بازی خواستار حضور در ورزشگاه یا پس گرفتن هزینه خرید بلیط بودند ولی دربهای ورزشگاه از ساعت 14 ظهر روز شنبه با حضور بیش از هشت هزار تماشاگر مشتاق در سالن شش هزار نفری ارومیه بسته شده بود.

نکته قابل توجه اینکه ممانعت از حضور این عده تماشاگر به دلیل تکمیل ظرفیت ورزشگاه از سوی عوامل انتظامی و مسئولان برگزاری مسابقات امری مقعول و طبیعی است اما در این میان نمی توان در مقابل خواسته به حق تماشاگران برای بازپس گیری بلیط های خریداری شده با گاز اشک آور و برخورد بسیار ناشایست و نامناسب عوامل انتظامی سکوت کرد.

در این میان تلاش تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی استان نیز با وجود در دست داشتن کارتهای مخصوص ورود به ورزشگاه در کنار دعوت نامه رسمی صادره از سوی اداره کل تربیت بدنی استان برای قانع کردن عوامل انتظامی نیز نتیجه ای در پی نداشت و در نهایت با برخورد بد این عوامل مواجه و در نهایت با گلایه و ناراحتی محل را ترک کردند.

سئوالهای مهم و اساسی که باید در این میان پاسخ شایسته ای از سوی مسئولان برگزاری مسابقات داده شود اینکه آیا هماهنگی قبلی برای حضور این تعداد تماشاگر بیش از ظرفیت سالن شش هزارنفری ارومیه پیش بینی نشده بود؟ مسئول فروش بلیط های اضافه این بازی چه کسی است؟ برخورد عوامل اجرایی شایسته مردمی که تنها بدون شورش خواهان گرفتن حق مسلم خود بودند مناسب و شایسته بود؟ خاطره تلخ حضور این تماشاگران به عنوان سرمایه های اصلی ورزش کشور را چه کسی از ذهن آنها پاک خواهد کرد؟ تا کی باید عرصه ورزش کشور شاهد اینگونه اقدامات و بی تدبیری ها باشد؟ آیا مسئولان استان نمی توانستند با حضور در جمع این عده تماشاگر و عذرخواهی از بروز این اقدام جلوگیری کنند؟

بحث ممانعت از حضور بانوان علاقمند به ورزش از روز دوم مسابقات در حالی که هیچ اتفاق بدی و رفتار ناشایستی از حضور روز اول بانوان در ورزشگاه مشاهده نشد نیز جای بحث و سوال زیادی دارد که تا حدودی میزبانی شایسته ارومیه را زیرسوال می برد؟

خبرنگار مهر که از نزدیک شاهد برخورد نامناسب عوامل انتظامی استان با عده ای از تماشاگران مشتاق در جلوی ورزشگاه شش هزارنفری ارومیه بود برای بررسی بیشترعلت این اتفاق بعد از بازی فینال ایران و چین سراغ تعدادی از مسئولان برگزاری مسابقات رفت که جواب های قابل توجهی از هریک از مسئولان شنید.

درخشنده: نیروی انتظامی باید جوابگو باشد/ این اقدام ربطی به فدراسیون والیبال ایران ندارد

دبیرفدراسیون والیبال ایران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه ظرفیت ورزشگاه شش هزارنفری ارومیه برای تماشاگران مشتاق ورزش والیبال ارومیه بسیار کم است و باید توسعه یابد.

سعید درخشنده ادامه داد: تنها راه جلوگیری از بروز این اقدام نصب LCD در محوطه ورزشگاه بود که این خصوص نیز باید مسئولان استان به عنوان میزبان پاسخگو باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه این اتفاق ربطی به فدراسیون والیبال ایران ندارد گفت: عوامل انتطامی استان مسئولیت اقدامات خود را برعهده دارند و باید جوابگوی مشکل به وجود آمده باشند.

استاندار آذربایجان غربی: موضوع بررسی می شود

استاندار آذربایجان غربی در خصوص برخورد نیروی انتظامی با تماشاگران حاضر در بیرون سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه در بازی ایران و چین، گفت: موضوع بررسی می شود.

وحید جلال زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: متاسفانه تماشاگرانی که برای بازی های قبلی آمده بودند سالن را ترک نکرده و افرادی که بلیط بازی نهایی را خریداری کرده بودند، نیز نتوانسته بودند داخل شوند که در این موقعیت نیروی انتظامی تا جایی که در توان داشت در راستای ایجاد نظم عمل کرده بود.

وی با اشاره به اینکه مسابقات والیبال کاپ آسیا از نظر فنی و برگزاری عالی بود و تا روز پایانی مشکل خاصی بوجود نیامد، بیان داشت: شهرستان ارومیه شهر والیبال آسیا بوده که مردم نیز این موضوع را با حضور گرم خود نشان دادند.

رئیس کمیته برگزری دومین دوره مسابقات والیبال کاپ آسیا در ادامه اشاره به حضور پر شور مردم در این دوره از مسابقات، اظهار داشت: مردم ارومیه در این بازی‌ها به خوبی ظاهر شده و نشان دادند که همراه تیم ملی کشورمان هستند.

جلال‌زاده با بیان اینکه این بازیها در نهایت سلامت از سوی تماشاگران برگزار شد، خاطرنشان کرد: مردم در این دوره از بازیها مهمانوازی خود را نشان داده و از روی شعور و آگاهی، این بازیها را طوری هدایت کردند که کوچکترین مشکلی نیز پیش نیامد.

وی در ادامه افزود: امیدوارم بتوانیم این شور و شوق مرم را قدر بدانیم و با کمک این مردم مسیر ورزش را در استان آبادتر کنیم.

داورزنی: از همه تماشاگران ارومیه ای که پشت درورزشگاه ماندند عذرخواهی می کنم

رئیس فدراسیون والیبال ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با عذرخواهی رسمی از تمام تماشاگرانی که پشت دربهای بسته ورزشگاه شش هزارنفری ماندند گفت: مسئولان، مدیران محلی و انتظامی استان نهایت سعی خود را کرده بودند که بازی منظمی برگزار شود متاسفانه ازدحام جمعیت بیش از حد بود.

وی ادامه داد: در این میان عده ای از تماشاگران نیز بدون بلیط وارد ورزشگاه شده بودند که حجم و ظرفیت سالن شش هزارنفری ارومیه را اشباع کرده بود به گونه ای که تعدادی از مردم ایستاده در ورزشگاه بازی را تماشا می کردند.

داورزنی اظهارداشت: اگر نیروی انتظامی به تماشاگران پشت درهای بسته اجازه ورود می دادند نه امکان تماشای بازی برای آنها فراهم بود و نه امکان برگزاری بازی برای مسئولان فراهم می شد.

رئیس فدراسیون والیبال ایران در خصوص میزبانی ارومیه گفت: ارومیه از نظر سالن های ورزشی و هم به جهت داشتن تماشاگران فهیم ظرفیت برگزاری مسابقات جهانی را دارد.

این اظهارنظر داورزنی در حالی صورت می گیرد که در افتتاحیه این دوره از بازیها وی در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ خبرنگار مهر در خصوص میزبانی ارومیه گفته بود: ارومیه به دلیل نداشتن زیرساختهای لازم ظرفیت میزبانی بازیهای جهانی را ندارد.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی : پول بلیط تماشاگران را پس می دهیم

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی نیز در این خصوص ب خبرنگار مهر گفت: افرادی که موفق به حضور در سالن برگزاری مسابقات نشده و پشت دربهای بسته مانده بودند می توانند با در دست داشتن بلیط بازی فینال این دور از رقابتها به سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه مراجعه کرده و پول خود را پس بگیرند.

علی ملا احمدی با اشاره حضور مهمانان پیش بینی نشده پیشکسوت والیبال ایران در سالن، بیان داشت: از مردم به دلیل این ناهماهنگی ایجاد شده عذر خواهی می کنم.

وی در خصوص عدم امکان حضور برخی مدیران کل استان به عنوان مدعو ویژه بازی فینال مرحله نهایی مسابقات والیبال کاپ آسیا، اظهار داشت: مسئولان باید زودتر در محل برگزاری مسابقه حاضر می شدند.

رئیس هئیت والیبال آذربایجان غربی : آمار بلیط های فروخته شده را ندارم

رئیس هیئت والیبال آذربایجان غربی با اشاره به اینکه آمار بلیط های فروش رفته مسابقه فینال دور نهایی مسابقات کاپ آسیا را ندارم، بیان داشت: تا روز قبل از بازی تنها دو هزار و 500 بلیط فروخته شده و هماهنگ شده بود تا 80 درصد ظرفیت سالن بلیط فروش رود.

نقی کریمی ضمن عذر خواهی از اتفاق پیش آمده برای جمعیت حاضر در خارج از محوطه ورزشگاه و اینکه مسئله رخ داده به هیچ وجه قابل توجیه نیست، گفت: وضعیت برای نیروی انتظامی سخت بود.

وی در خصوص نصب LCD در محوطه ورزشگاه برای جمعیت خارج از ظرفیت سالن، اظهار داشت: یک روز قبل از برگزاری مسابقات دستگاههای در محوطه ورزشگاه نصب شد ولی نتیجه مطلوبی از این امر حاصل نشد.

رئیس هیئت والیبال آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: البته بازیهای تیم ملی ایران از شبکه سه و استانی به صورت مستقیم پخش زنده داشت.

سردار نصرتی: رفتار عوامل انتظامی را تایید و تحسین نمی کنم/ از مردم ارومیه عذرخواهی می کنم

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی از رفتار نامناسب عوامل انتظامی آذربایجان غربی در بازی شب گذشته تیم ملی والیبال ایران در برابر تیم چین با تماشاگران ومردم عذرخواهی کرد.

سردار محمد علی نصرتی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: پلیس در بازی دیروز مسابقات و الیبال کاپ آسیا در ارومیه بر حسب وظیفه ذاتی عمل کرد چون احتمال قهرمانی ایران و سواستفاده برخی از شادمانی مردم در جهت تعرض به اموال دولتی و مردم پیش بینی می شد ولی در هر صورت از مردم عذرخواهی می کنم.

وی در خصوص استفاده از گاز اشک آور و ضرب و شتم برخی تماشاگران ارومیه ای که به دلیل در دست داشتن بلیط خواستار ورود با سالن شش هزار نفری ارومیه جهت تماشای بازی فینال بین تیم ملی والیبال ایران و چین بودند اظهارداشت: متاسفانه بررسی های اولیه نشان از فروش بیش از اندازه بلیط بود که این امر باید توسط مسئولان برگزاری مسابقات مورد بررسی قرار گیرد.

سردار نصرتی با اشاره به ظرفیت محدود سالن شش هزار نفری ارومیه در مقابل هزاران نفر از مشتاقان ورزش والیبال در ارومیه گفت: پس از گزارشات در خصوص درگیری عوامل انتظامی با تماشاگران به صورت مستقیم در ساعت 18 عصر روز شنبه در ورزشگاه شش هزار نفری ارومیه حضور یافتم از نزدیک در جریان امور قرار گرفتم ولی متاسفانه مسئولان برگزاری باید قبل از برگزاری رقابت ها هماهنگی لازم را انجام می دادند.

وی ادامه داد: بنده به عوامل انتظامی استان اعلام کردم آبرو داری کنید به دلیل فروش زیاد بلیط مردم مقصر نیستند با همراهی و هدایت مردم تلاش کنید جو موجود آرام شود.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه حضور تماشاگران در پشت درب های ورزشگاه شش هزارنفری ارومیه چندان زیاد و قالب توجه نبود بیان داشت: بنده در شهرستان تبریز جمعیت 100 هزار نفری را در عرصه ورزش مدیریت کرده ام و مدیریت تعداد اندکی از تماشاگران که در پشت درب های بسته ورزشگاه مانده بودند کار بسیار راحتی بود و در این راستا مسئولان استان باید چاره اندیشی می کردند.

وی با تاکید بر جامعه پذیری مردم و تقویت بعد فرهنگی در عرصه ورزش خاطرنشان کرد: این اقدام تنها وظیفه نیروی انتظامی نیست بلکه باید تمام عوامل و مسئولان استانی با همدلی در جهت ارتقای فرهنگ ورزش در استان تلاش کنند.

سردار نصرتی میزبانی رقابت های آسیایی و حضور بیش از هشت هزار تماشاگر در ارومیه را اقدام بی سابقه خواند و گفت: مردم به خصوص جوانان جزو سرمایه های ملی در عرصه ورزش هستند باید مقدمات و زیرساخت ها در این استان فراهم شود.

وی با بیان اینکه می توان این حضور تماشاگران را با روش های کم هزینه به جای اقدامات فیزیکی مدیریت کرد اظهارداشت: در برخی مواقع پلیس در شرایط بد و بدتر قرار می گیرد ولی مسئولان استانی به راحتی با استفاده از حضور در جمع تماشاگرانی که از دیدار بازی تیم ملی ایران و چین در داخل ورزشگاه جامانده بودند و صحبت با آنها می توانستند از بروز این اقدام جلوگیری کند.

سردار نصرتی در ادامه با اشاره به اینکه اقدام دیروز عوامل انتظامی استان را تحسین و تایید نمی کنم گفت: متاسفانه این اتفاق نباید می افتاد ولی چون بنده تازه در این استان حضور یافته ام تلاش خواهم کرد از بروز این اتفاقات در روزهای آتی جلوگیری کنم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران: باید مسئولان برگزاری چاره اندیشی می کردند

سرمربی تیم ملی والیبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ظرفیت ورزشگاه ارومیه با توجه به تعداد علاقمندان به رشته والیبال خیلی کم است گفت: تیم ایران با 80 درصد آمادگی خود پای در میدان رقابت ها گذاشت ولی 20 درصد را تماشاگران فهیم ارومیه جبران کردند.

حسین معدنی ادامه داد: متاسفانه ازدحام جمعیت در داخل سالن هم زیاد بود ولی از این اتفاق که برای تماشاگران به وجود آمد متعجب شدیم باید مسئولان برگزاری رقابت ها از قبل چاره اندیشی می کردند.

وی خاطرنشان کرد: با نصب ال سی دی در محوطه ورزشگاه به راحتی می شد این اقدام را کنترل کرد.



هر چند در طول یک هفته میزبانی بازیهای والیبال کاپ مردان آسیا، ارومیه و مسئولان استان نشان دادند که این شهر شایستگی کامل به عنوان پایتخت والیبال ایران برای میزبانی رقابت های آسیایی و جهانی را دارد ولی هنوز برای رسیدن به قله های موفقیت در عرصه ورزش راه زیادی باید رفت.

همچنین، علی ملا احمدی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر لزوم توجه ویژه مسئولان استانی جهت ارتقای ظرفیت پذیرش هتل های بین المللی، سالنها و امکانات ورزشی، افزود: در راستای برنامه ریزی جهت برگزاری‌ مسابقات بین المللی در رده‌های بالاتر باید اقدامات بیشتری در استان انجام شود.

وی با اشاره به حضور پر شور مردم ارومیه و نقش موثر آنان در بازیهای تیم ملی ایران و جلوگیری نیروی انتظامی از ورود افراد به داخل سالن بیان داشت: نیروی انتظامی وظیفه انتظام بخشی را در این مسابقات بر عهده داشت که برای اداره امور، نیروی انتظامی باید نظم را برقرار می‌کرد.