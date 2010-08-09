دادگاه و قاضی کافی برای ایجاد دادسراهای تخصصی نداریم

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به دلیل درخواست بسیاری از نهادهای دولتی مانند سازمان اوقاف، محیط زیست و... برای ایجاد دادسرای تخصصی گفت: محکمه تخصصی با محاکم تخصصی متفاوت است. به عنوان مثال ما دادسرای ویژه نیروهای مسلح داریم ولی نیازی به دادسرای ویژه کیف قاپی نیست و شاید به نفع طرفین دعوا نباشد.

وی افزود: ایجاد شعبات ویژه در دادگاهها و تخصصی کردن قاضی لازم و ضروری است مانند جرائم رایانه ای که نیاز به تخصص قاضی در امور سخت افزار، نرم افزار و آی تی دارد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه هم اکنون پرونده های مفاسد اقتصادی، مواد مخدر و بسیاری از جرائم تخصصی به شعبات ویژه و تخصصی ارجاع داده می شوند اظهار داشت: بزرگترین مشکل قوه قضائیه داشتن امکانات حداقلی در برابر وظایف و ماموریتهای حداکثری است. یعنی اینکه با وجود به افزایش جرائم و جمعیت موجود در جامعه امکانات قضایی افزایش نیافته است و قوه قضائیه همچنان با کمبود قاضی، دادسرا و دادگاه مواجه است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بدون افزایش قضات متخصص و دادگاه نمی توانیم به موضوع تخصصی کردن جرائم بیاندیشیم گفت: بسیاری از بخشهای کشور تنها یک دادگاه دارند و در برخی از شهرها تمام جرائم توسط چند قاضی قضاوت می شوند و گزینه ای برای شعبه ویژه جرائم وجود ندارد.

وی افزود: در دولت نهم تعداد شهرستانهای کشور در حالی بیشتر شد که هیچگونه اعتباری برای افزایش دادگاهها اختصاص نیافت.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که فرمان تشکیل دادگاههای تخصصی را چه مرجعی صادر می کند گفت: تنها رئیس قوه قضائیه می تواند دستور تشکیل دادگاه یا شعبه تخصصی جرائم را صادر کند.