معوقه بازنشستگان کشوری با حقوق شهریور پرداخت می شود

ایراندخت عطاریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سهام شرکتهای پتروشیمی جم، سنگ آهن مرکزی و آب و برق کیش برای پرداخت مطالبات بازنشستگان تعیین شده و تا کنون کار مالکیت سهام پتروشیمی جم انجام شده و ما منتظر واگذاری بقیه سهامها هستیم.

وی با اعلام اینکه منتظر تعیین تکلیف 440 میلیارد تومان بابت تعلق سهام به صندوق بازنشستگی هستیم، اظهار داشت: به بازنشستگان قول دادیم مطالبات هزار میلیارد تومانی آنها تا پایان شهریور ماه پرداخت شود. مسئولیت رفع مشکلات پرداخت سهام با صندوق است و ما تا کنون اقدامات لازم را در این زمینه برای صندوق انجام داده ایم و به طور قطع می توانیم اعلام کنیم که این میزان مطالبات با حقوق شهریور ماه پرداخت می شود.

وی تاکید کرد: این پرداختها بر اساس مصوبه هیئت وزیران به صورت نقدی با فروش سهام این شرکتها انجام می شود.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشور درباره شایعاتی مبنی بر ابلاغ حکم مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشور به وی اظهار بی اطلاعی کرد.

ایراندخت عطاریان در ادامه در پاسخ به میزان مطالبات صندوق بازنشستگی کشور از دولت اظهار داشت: یکی از مطالبات صندوق از دولت مربوط به اجرای قانون خدمات کشوری است که شامل دو هزار میلیارد تومان می شود. پرداخت این میزان بدهی در قانون بودجه سال 89 دیده شده و تمهیدات لازم برای پرداخت مطالبات بازنشستگان از مهرماه 86 تا سال 87 نیز پیش بینی شده است.

وی با اعلام اینکه منتظر هستیم دولت این دو هزار میلیارد تومان را در اختیار صندوق قرار دهد اضافه کرد: در هر ماه تفاوتی بین میزان کسوری که از مشترکان خود می گیریم و مبالغی که از دولت دریافت می کنیم وجود دارد که دولت متعهد است در ادامه اجرای ماده 100 قانون خدمات کشوری آن را اجرا کند اما تا امروز دولت نسبت به تامین آن اقدام لازم را انجام نداده است.

عطاریان اضافه کرد: ماهانه بیش از 580 میلیارد تومان بابت حقوق به بازنشستگان پرداخت می شود.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشور با اشاره به اینکه مابه تفاوت افزایش 6 درصدی حقوق فروردین و اردیبهشت ماه بازنشستگان خرداد ماه پرداخت شد، گفت: کل مطالبات بازنشستگان سه هزار میلیارد تومان است که هزار میلیارد تومان به صورت نقدی بابت تفاوت پاداش سال 79 است و دو هزار میلیارد تومان نیز بابت اجرای قانون خدمات کشوری است که پرداخت این دو به صورت منفک انجام می شود.

وی با اشاره استفاده بازنشستگان از سفر کارت در مسافرتهای تابستان امسال تاکید کرد: سفرکارت یک کارت الکترونیکی بانکی است و در حال حاضر بازنشستگان در صورت استفاده از این کارت در صورت واریز نشدن وجوه نقد دولت، می توانند با شارژ این کارتها از خدمات هتلها استفاده کنند که حداکثر 40 درصد تخفیف در هتلها و مهمانسراها را شامل می شود.