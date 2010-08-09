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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۵۶

آرای فوکو بررسی شدند

آرای فوکو بررسی شدند

آرای میشل فوکو فیلسوف فرانسوی در قالب کتابی که توسط جف داناهر به نگارش درآمده بررسی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، میشل فوکو فیلسوف فرانسوی را می‌توان یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم دانست .

تأثیر فوکو بر علوم انسانی و علوم اجتماعی قابل توجه است . این تأثیر به همین حوزه‌ها محدود نمی‌شود و سایر حوزه‌های علوم نیز از آن متأثر شده اند.

نویسنده در این کتاب به موضوعاتی چون قدرت، دانش، سوژه بودن و جنسیت می‌پردازد. نکته قابل توجه این کتاب پرداختن به آرای فوکو به زبانی ساده است.

فوکو از فیلسوفان پست مدرن است. این رویکرد به معرفت شناسی اعتقادی ندارد و روایتهای کلان و یگانه تفاسیر را رد می‌کند. بر این اساس در این رویکرد با تکثر معرفتی روبرو هستیم که هیچکدام بر دیگری ارجحیت و برتری ندارد.

این کتاب با عنوان "شناخت فوکو" از سوی انتشارات آلن و آن‌ویل منتشر شده است.

کد مطلب 1130439

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