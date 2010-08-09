آرای فوکو بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، میشل فوکو فیلسوف فرانسوی را میتوان یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم دانست .
تأثیر فوکو بر علوم انسانی و علوم اجتماعی قابل توجه است . این تأثیر به همین حوزهها محدود نمیشود و سایر حوزههای علوم نیز از آن متأثر شده اند.
نویسنده در این کتاب به موضوعاتی چون قدرت، دانش، سوژه بودن و جنسیت میپردازد. نکته قابل توجه این کتاب پرداختن به آرای فوکو به زبانی ساده است.
فوکو از فیلسوفان پست مدرن است. این رویکرد به معرفت شناسی اعتقادی ندارد و روایتهای کلان و یگانه تفاسیر را رد میکند. بر این اساس در این رویکرد با تکثر معرفتی روبرو هستیم که هیچکدام بر دیگری ارجحیت و برتری ندارد.
این کتاب با عنوان "شناخت فوکو" از سوی انتشارات آلن و آنویل منتشر شده است.
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