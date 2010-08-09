ایجاد موزه مطبوعات در تبریز ضروری است

محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: امید می رود تا پایان امسال نخستین موزه مطبوعات کشور در تبریز ایجاد و آغاز به فعالیت کند.

وی خواستار مشارکت مطبوعات، شهرداری تبریز، سازمان میراث فرهنگی‌،صنایع دستی و گردشگری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی برای راه اندازی این موزه شد.

نماینده تبریز گفت: با ایجاد موزه مطبوعات در تبریز بتوان این میراث مهم را به همه علاقمندان عرضه و معرفی کرد.

فرهنگی همچنین با اشاره به فرارسیدن روز خبرنگار، از فعالیت تمام خبرنگاران و اصحاب رسانه های جمعی قدردانی کرد و گفت: امیدوارم امسال، سال توجه بیشتر به خبرنگاران باشد.