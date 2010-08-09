نمایشگاه کتاب مترو با حضور معاون فرهنگی ارشاد افتتاح می شود

محمد حقی مسئول برگزاری نمایشگاه کتاب مترو با نام "سطرهای چشم به راه" در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه از روز سه شنبه 19 مردادبه صورت غیررسمی آغاز به کار می کند و افتتاح رسمی آن صبح پنجشنبه 21 مرداد با حضور مسئولان فرهنگی کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: افتتاحیه رسمی ساعت 10 تا 12 در فرهنگسرای مترو واقع در ایستگاه شهید بهشتی خواهد بود که تاکنون حضور میهمانانی چون بهمن دری معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد، محسن هاشمی رئیس متروی تهران، محمد حمزه زاده مدیر عامل انتشارات سوره مهر و قائم‌مقام حوزه هنری، احسان الله حجتی رئیس موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، محمود سالاری رییس بنیاد ادبیات داستانی، ابراهیم حسن بیگی و رضا امیرخانی نویسنده و تعدادی از نمایندگان مجلس در این مراسم قطعی شده است.

مسئول نمایشگاه کتاب مترو که سال گذشته نیز این مسئولیت را برعهده داشت جزئیات دیگر افتتاحیه را اینگونه توضیح داد: در مراسم افتتاحیه علاوه بر معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد، محمدحمزه زاده و رضا امیرخانی نیز سخنرانی خواهند کرد.

حقی افزود: محور موضوعی این نمایشگاه کتابهای دینی و ادبیات پایداری و زیر مجموعه شعر، رمان و داستان کوتاه است که در 15 ایستگاه مترو، 10 امامزاده و چند میدان و پارک در تهران از روز اول ماه رمضان و به مدت یک ماه برگزار می‌شود. همچنین این نمایشگاه به طور همزمان در کرج هم برپا می شود.

وی با تاکید بر اینکه چرخه نشر در کنار تولید و توزیع نیاز به ترویج هم دارد مهم ترین هدف این نمایشگاه را ترویج کتاب عنوان کرد و گفت: ما سعی داریم در افتتاحیه و دیگر برنامه های مرتبط میهمانانی را دعوت کنیم که در بحث ترویج کتاب ما را بیشتر یاری کنند.

مسئول نمایشگاه کتاب مترو جزئیات نمایشگاه را اینگونه تبیین کرد: ما امسال کار را از لحاظ کمی و کیفی ارتقا داده ایم. انتخاب کتاب ها بهتر شده و عنوان کتاب هایمان در هر ایستگاه از رقم 200 به 500 عنوان افزایش یافته که در 3 ایستگاه هم به طور آزمایشی هزار عنوان کتاب عرضه خواهد شد که در صورت موفق بودن طرح آمار دیگر ایستگاه ها هم افزایش می‌یابد.

حقی در پایان عنوان کرد: ما امسال به بحث مشاوره کتاب و مسائل مذهبی بیشتر می پردازیم که هم تعداد مشاوران هم تنوع بحث ها بیشتر خواهد شد.در سال گذشته در هر 14 ایستگاه دست کم یک روحانی برای مشاوره حضور داشت که طبق آمار به طور متوسط روزانه 40 تا 50 نفر به او مراجعه می کردند که این رقمی بالغ بر 2هزار مشاوره اخلاقی - اعتقادی را شامل می شود .امسال سعی کرده ایم این بخش پررنگ تر از سال پیش باشد.