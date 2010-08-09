کلمبیا روابطش را با همسایگان احیا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "خوان مانوئل سانتوس" روز یکشنبه اعلام کرد که کشورش بار دیگر روابط به سردی گرائیده شده با ونزوئلا و اکوادور را احیا خواهد کرد.

سانتوس در سخنرانی افتتاحیه خود در بوگوتا گفت: یکی از اولویت ها و اهداف اساسی من آغاز دوباره روابط با ونزوئلا و اکوادور در راستای ایجاد اعتماد به منظور بهره برداری از دیپلماسی و دوراندیشی است.

اکوادرو در مارس سال 2008 و پس از نقض حاکمیت خود از سوی ارتش کلمبیا به بهانه حمله به مواضع فارک روابط با بوگوتا را قطع کرد.

مناسبات بوگوتا و کاراکاس نیز ماه گذشته پس از آنکه دولت "آلوارو اوریبه" رئیس جمهوری سابق این کشور ونزوئلا را متهم به پناه دادن به گروههای چپگرای فارک کرد، قطع شد.

سانتوس گفت: زمانی که من درباره روابط کشور با همسایگان و دیگر کشورها فکر می کنم کلمه "جنگ" در فرهنگ لغت من وجود ندارد.

گفتنی است اکوادور و ونزوئلا نیز پس از سوگند سانتوس و اظهارات وی، تمایل خود را برای آغاز روابط با این کشور اعلام کردند.