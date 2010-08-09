سیل و آتش در چهار گوشه جهان؛ از تعطیلی مسکو تا تهدید حیات 4 میلیون پاکستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، باران های سیل آسا در چهار کشور چک، آلمان، لهستان و لیتوانی علاوه براینکه موجبات کشته شدن 18 نفر را فراهم آورده باعث اعلام حالت فوق العاده در برخی از مناطق اروپا شده است.

بخشی از این سیل در آلمان و لهستان به علت شکسته شدن سدی در لهستان رخ داد که پس از آن سیل در شهر گورلیتز آلمان روانه شد و این شهر زیر آب فرو رفت.

گروههای امدادرسانی در اروپا بسرعت توانستند مردم سیل زده را از مناطق خطرناک خارج کنند تا تلفات از این بالاتر نرود.

تداوم آتش سوزی در روسیه

از سوی دیگر، با تداوم آتش سوزی در روسیه روز گذشته هیئت های دیپلماتیک لهستان، اتریش و کانادا به همراه خانواده های خود مسکو را ترک کرده و به کشورهایشان بازگشتند. همچنین آلمان و آمریکا از شهروندان خود تقاضا کردند از سفر به مناطق آتش سوزی جلوگیری کنند.

هم اکنون دامنه دید در مسکو به 50 متر کاهش یافته است و میزان آلودگی هوا نیز 6 برابر میانگین روزهای عادی است. به صورتی که کرملین و آسمانخراش های مسکو که به دوره استالین باز می گردند به علت آلودگی هوا قابل مشاهده نیستند.

آلودگی شدید هوا در مسکو همچنین باعث لغو بسیاری از پروازهای خطوط هوایی شده است.

از سوی دیگر، منابع پزشکی درباره ایجاد مشکلات خطرناک سلامتی برای ساکنان مسکو در پی افزایش دود و غبار در شهر هشدار داده اند.

همچنین در پی ناتوانی گروههای آتش نشانی روسیه در مهار آتش جنگل ها و مراتع غرب این کشور، فرانسه و ایتالیا کمک هایی را در زمینه ارائه تجهیزات مهار آتش به روسیه آغاز کرده اند.

البته کارشناسان معتقدند گروههای آتش نشانی از مهار این آتش سوزی ناتوان هستند و تنها یک باران می تواند این مسئله را خاتمه دهد.

پاکستان زیر سایه مرگ

شدیدترین باران های سیل آسا در 80 سال اخیر در پاکستان نیز که بسیاری از شهرهای این کشور را زیر آب فرو برده است، 4 میلیون پاکستانی را آستانه مرگ قرار داده است.

بر این اساس، آوارگان پاکستانی که خانه و کاشانه خود را از دست داده اند در انتظار رسیدن کمک های دولتی و بین المللی هستند و اگر این کمک ها نرسد یک فاجعه انسانی در پاکستان رقم خواهد خورد.

هم اکنون در هشت استان اقلیم سند در جنوب پاکستان حالت فوق العاده شده است. بیش از 1600 نفر کشته شده و 15 میلیون نفر آواره شده اند.

منابع آگاه آسیب های این باران های سیل آسا را با توجه به اینکه آب در برخی از مناطق سیل زده ماهها باقی خواهد ماند، از لحاظ مادی نیز بسیار هنگفت اعلام می کنند.