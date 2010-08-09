تهرانیها کم حافظه شده اند/ "ویتامین روحیه" چاره کم حافظگی است

به گزارش خبرنگار مهر، شاید در طول روز برای شما اتفاق افتاده باشد که قصد انجام کاری را داشته اید ولی وقتی که می خواهید آن را انجام دهید فراموش می کنید قصدتان چه بوده است.

بر اساس گزارشات میدانی، بسیاری از شهروندان تهرانی در طول مدت شبانه روز از میان دهها کاری که قصد انجامشان را دارند بخشی از آنها را فراموش می کنند. به گفته شهروندان تهرانی این فراموشی کوتاه مدت در سالهای اخیر بیشتر شده که برخی از آنها اصطلاح آلزایمر خفیف را در مورد آن بکار می برند.

نداشتن برنامه ریزی و دوری از شادی فراموشی به همراه دارد

مسعود مهرپور متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استرس، نگرانی و دغدغه های روزمره زندگی موجب پراکندگی ذهن می شود گفت: سرعت بالای زندگی در کلان شهر تهران، عدم برنامه ریزی برای امور روزانه، دوری از نشاط و آرامش ذهن و استرس برای تامین معاش و گذران زندگی از مهمترین دلایل عدم تمرکز و مشغولیت ذهنی شهروندان در کلان شهرها است که در نهایت فراموش کردن برخی از کارهای روزانه را به دنبال دارد.

مهرپرور راه برون رفت از دغدغه های روزمره زندگی را حضور در فضای شاد و مفرح، آرامش ذهن و ورزش کردن عنوان کرد و افزود: متاسفانه بسیاری از شهروندان تهرانی برنامه ریزی دقیق و مشخصی برای کارهای روزمره خود ندارند و دوری از برنامه های شاد و مفرح موجب می شود تا بسیاری از کارهای خود را فراموش کنند.

اضطراب مهمترین عامل فراموشی تهرانیها

فیروزه جعفری رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت و درمان در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید ظهور فراموشی کوتاه مدت در ذهن شهروندان تهرانی گفت: هر چند که مصرف الکل و مواد مخدر و سالخوردگی موجب بروز فراموشی در انسان می شود ولی اضطراب یکی از مهمترین دلایل فراموشی کوتاه مدت در آدمی است.

وی افزود: افزایش ترافیک، تراکم جمعیت، مشکلات معیشتی و آلودگی صوتی مهمترین دلایل بروز بیماری اضطراب در شهروندان تهرانی است.

جعفری با بیان اینکه تنها راه برون رفت فوری از اضطراب روزمره زندگی انجام روشهای ریلکسیشن یا همان آرمیدگی است گفت: تهرانیها باید دقایقی از روز را در محیطی آرام قرار گرفته و با چند نفس عمیق و شل کردن عضلات ذهن پر دغدغه خود را آرام کنند.

رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت با اشاره به فیلمهای اروپایی پخش شده در صدا و سیما گفت: اگر به فیلمهای سینمایی اروپایی دقت کنید می بینید که اکثر شهروندان حتی برای خرید یک بطری آب آن را در دفتر کوچکی یادداشت می کنند در حالی که بعضی از شهروندان تهرانی با وجود دغدغه های روزمره خود هیچگونه یادداشتی از کارهای خود ندارند.

وی گفت: جدا از یادداشت کارهای روزمره، شهروندان تهرانی باید مدیریت زمان را بیشتر رعایت کنند تا دچار اضطراب و فراموشی نشوند.

جعفری افزود: با توجه به ترافیک و تراکم جمعیت در پایتخت شهروندان برای رسیدن به سرقرار یا کار باید زودتر اقدام کنند مثلا به جای نیم ساعت یک ساعت زودتر به سمت مقصد حرکت کنند و این موجب کاهش اضطراب می شود.

صبحانه ناقص علت کمکاری مغز

سوری کارشناس تغذیه اداره بهداشت جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تنها ماده غذایی منیزیوم موجب تقویت حافظه انسان می شود گفت: این ماده در کاکائو و کنجد یا همان دانه های روغنی پیدا می شود در حالی که شهروندان تهرانی تمایلی به مصرف این مواد ندارند.

وی افزود: از نظر کارشناسان تغذیه بدخوری با نخوردن صبحانه کامل و مغذی موجب کاهش حافظه و افت ذهنی آدمی در طول روز می شود در حالی که با خوردن صبحانه کامل انسان شاداب تر و با افکاری آماده می تواند کار کند.

سوری با اشاره به اینکه بسیاری از شهروندان تهرانی کیک و بیسکویت را به عنوان صبحانه سریع و کافی انتخاب می کنند گفت: کیکها و بیسکویت برای زمان اضطرار مناسب هستند در حالی که خوردن دو قاشق روغن کنجد، حلوا ارده، گردو، بادام و عسل و همچنین جوانه گندم می تواند انرژی روزانه شخص را تامین کند.

این کارشناس تغذیه مصرف میوه ها و سبزیهای رنگی را موجب شادابی انسان عنوان کرد و افزود: کارشناسان تغذیه ویتامین "B1" را به عنوان ویتامین روحیه معرفی کرده اند که در سبزیها و میوه های تازه یافت می شود که به شهروندان تهرانی بسیار توصیه می شود.

تصویر سازی دهنی و تکرار کارها موجب ماندگاری اتفاقات در حافظه می شود

مرتضی احمدی منش دکترای روانشناسی موفقیت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل کم حافظگی شهروندان تهرانی گفت: شما زمانی که وارد خانه می شوید لباس خود را به میخ یا چوب لباسی آویزان می کنید حال اگر چوب لباسی نباشد مجبورید جای دیگری بگذارید و صبح روز بعد به دنبال لباس می گردید زیرا جای مشخصی برای آن تعریف نکرده اید.

وی افزود: مغز انسان هم نیاز به میخ دارد یعنی اینکه باید در مغز طبقه بندی اطلاعات انجام شود.

احمدی منش اظهار داشت: وقتی که کارها و مشغله های انسان زیاد می شود داشتن دفتر کار روزانه الزامی و نوشتن کارها در دفتر برنامه ریزی روزانه و ماهانه موجب طبقه بندی ذهن می شود.

این روانشناس موفقیت با بیان اینکه باید برای تمامی اتفاقات و مواقع در ذهن تصویرسازی کرد گفت: تکرار و تصویر سازی جملات و کارهای روزمره ماندگاری اتفاقات را در ذهن بیشتر می کند و برای دستیابی به آن می توان در کلاسهای تقویت ذهن و حافظه شرکت کرد تا با اصول و قوانین تقویت حافظه آشنا شد.

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گزارش از سید هادی کسایی زاده



