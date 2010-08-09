رسانه های منتقد حذف نشوند/ قلمهای منتقد و دلسوز تاثیرگذارتر از قلمهای متملق

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه یکشنبه در اختتامییه جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان لرستان در سخنانی با اشاره به اهمیت خبرنگاری، اظهار داشت: شغل خبرنگاری یک شغل حساس، تاثیر گذار و بسیار حیاتی در جامعه محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه خبرنگاران رسالت سنگینی بر دوش خود دارند، خاطرنشان کرد: خبرنگاری عرصه ای است که برای روشنگری و بیان واقعیت ها و حقایق، کار بسیار سنگین و تلاش مضاعفی را می طلبد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان عنوان کرد: همت و تلاش خبرنگاران در عرصه اطلاع رسانی سبب رشد و ارتقا فرهنگ عمومی به ویژه فرهنگ دینی در جامعه شده است.

17 مرداد روز یادآوری ایثار و فداکارای خبرنگاران محسوب می شود

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید به اینکه بسیاری از توطئه ها و نقشه های شیطانی دشمنان ایران به واسطه رشادت، شهامت و فداکارای خبرنگاران نقش بر آب شده است بیان داشت: روز 17 مرداد روز یادآوری ایثار و فداکارای خبرنگاران محسوب می شود.

وی با اشاره به رشادت های شهید محمود صارمی در راستای تحقق رسالت خبری خود، یادآور شد: این شهید بزرگوار با فداکاری و ایثارش در مقابل متهجران، متجاوزان و اشغالگران ایستادگی کرد و در این راه مقدس تیز به شهادت رسید.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد خاطر نشان کرد: روز 17 مرداد بهانه ای است برای اینکه خبرنگاران دور هم جمع شوند و نقاط قوت و مشترک خود را تقویت کنند و از سوی دیگر نقاط ضعف خود را شناسایی کنند و در جهت رفع آنها نیز اقدام کنند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه روز 17 مرداد بهانه ای است برای اینکه مطبوعات و خبرگزاری ها مورد توجه قرار گیرند، عنوان کرد: مطبوعات و خبرگزاری هایی که در استان فعالیت می کنند باید مورد توجه و حمایت مسئولان قرار گیرند.

نباید نسبت به نشریات و خبرگزاری های منتقد نگاه بی مهری وجود داشته باشد

وی با بیان اینکه نباید نسبت به نشریات و خبرگزاری های منتقد نگاه بی مهری وجود داشته باشد، بیان داشت: هر رسانه ای که اصول و ارزشهای اسلامی، ایرانی و دینی را حفظ می کنند باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با تاکید بر اینکه باید میدان فعالیت را برای نشریات و اصحاب قلم فراهم کرد، یادآور شد: مسئولان باید کسانی را که برای توسعه استان کار می کنند حمایت کنند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه قلم هایی که از سر دلسوزی مطلبی را می نویسند بسیار تاثیر گذار تر از قلم های تملق گو و چابلوس هستند، خاطر نشان کرد: زبان تملق و چابلوسی زبانی بسیار زشت است و در عرصه مطبوعات نباید جایی داشته باشند.

وی با بیان اینکه مطبوعات و رسانه ها آئینه حقایق و واقعیتها در جامعه هستند عنوان کرد: مطبوعات باید آنچه که وجود دارد را بنویسند و نه اینکه بعضی کارها را بزرگ و بعضی دیگر را کوچک جلوه بدهند.

رسانه های منتقد مورد حمایت و توجه ویژه باید قرار گیرند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با تاکید بر ضرورت جلوگیری از تبعیض در میان رسانه ها و مطبوعات، بیان داشت: نباید کسانی را که منتقد هستند از صحنه حذف کرد بلکه باید از نظرات و پیشنهادات آنها استفاده کرد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه ما نیز انتظار داریم که مطبوعات و رسانه ها در لرستان در جهت منافع، رشد، توسعه، ارتقا فرهنگ عمومی و رعایت ارزشهای اسلامی استان قلم بزنند یادآور شد: رسانه ها و مطبوعات نباید به بهانه بعضی مسائل ترویج خرافه گویی کنند.

وی با تاکید بر اینکه رسانه ها باید در راستای حفظ ارزشها و مسائلی که شهدای والا مقام به خاطر آنها فداکاری کرده اند کار کنند، خاطر نشان کرد: این امر بر همه مطبوعاتی ها و رسانه های استان لرستان لازم و ضروری است.

استان لرستان هنوز یک روزنامه ندارد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه هنوز وضعیت رسانه ها و مطبوعات در لرستان با آن نهایت مطلوب فاصله دارد عنوان کرد: متاسفانه ما هنوز در لرستان یک روزنامه نداریم و باید در راستای حمایت از هفته نامه ها و فصل نامه های استان کار های جدی تری صورت گیرد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه مسئولان و رسانه ها در استان باید با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند بیان داشت: مسئولان و رسانه های استان باید در راستای رشد و توسعه لرستان قدم بردارند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه لرستان با همت مضاعف خبرنگاران میسر می شود یادآور شد: این خبرنگاران هستند که مشکلات را به خوبی درک می کنند و به مسئولان انتقال می دهند.

بدون نقد جامعه مرده محسوب می شود

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به اینکه اگر به دنبال توسعه، پیشرفت و سربلندی لرستان هستیم باید خبرنگاران و کسانی که در عرصه اطلاع رسانی قدم بر می دارند مورد اهتمام جدی قرارگیرند، خاطر نشان کرد: برای خبرنگاران هر چه تلاش صورت گیرد به طور یقین بازهم کم است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه خوشبختانه امروز در کشور آزادی بیان به عنوان محوری ترین موضوع مورد توجه قرار گرفته است عنوان کرد: امروز انواع نشریات در کشور قلم می زنند و انتقاد می کنند.

وی یا تاکید بر ضرورت نقد منصفانه توسط خبرنگاران، بیان داشت: به طور حتم نقد منصفانه زمینه ساز تعالی جامعه است و بدون نقد جامعه مرده محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به اینکه باید از نقد استقبال کنیم یادآور شد: این نقد است که انسان را رشد و جامعه را نیز توسعه و پیشرفت می دهد.