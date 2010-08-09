تیم ملی ایران در تورنمنت بسکتبال استانبول آخر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی بسکتبال ایران که دو دیدار قبلی خود در تورنمنت چهارجانبه استانبول را به ترتیب با نتایج 93 بر 53 و 96 بر 68 مقابل ترکیه و صربستان واگذار کرده بود، شب گذشته در دیدار برابر نیوزلند با نتیجه نزدیک 69 بر 68 مغلوب شد و در میان چهار تیم حاضر در این مسابقات آخر شد.

بر پایه این گزارش، کرک پنی از نیورلند با کسب 28 امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان انتخاب شد و حامد حدادی نیز برای ایران 21 امتیاز بدست آورد.

دیشب همچنین تیم صربستان با نتیجه 83 بر 70 مقابل ترکیه پیروز شد و به عنوان قهرمانی تورنمنت چهارجانبه استانبول دست یافت.