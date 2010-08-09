اشغال 110 درصدی هتل های آذربایجان شرقی/ سیل مسافران تابستانی در تبریز

تراب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: آذربایجان شرقی با توجه به ارائه گسترده اطلاعات گردشگری و همچنین تکمیل و تجهیز زیرساخت های گردشگری در بسیاری از نقاط استان، چند سالی است که شاهد حضور گردشگرانی از نقاط مختلف کشور و سایر نقاط جهان است.

وی اظهار داشت: بر همین منوال و در نخستین ماه فصل تابستان، هتل ها و مراکز اقامتی استان، با افزایش تخت های خود، ظرفیت 110 درصدی را برای حضور میهمانان آماده نمودند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزایش سطح خدمات ارائه شده در این مراکز و بازرسی های مداوم مسوولان سازمان برای رفع هرگونه مشکل حتمالی را از جمله موارد مهم در افزایش استقبال و سطح رضایت مخاطبان ارزیابی کرد.

پیش از این نیز آذربایجان شرقی در تابستان سال 88 عنوان دومین مقصد گردشگری کشور پس از استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده بود.