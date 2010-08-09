کیک بزرگ یخی هدیه ویژه جشن تولد خرس پاندا

به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه برای کودکان دوستدار حیوانات و دو پاندای بزرگ باغ وحش Ocean Park هنگ کنگ روز بزرگی بود.

دو خرس بزرگ پاندا به نامهای"یینگ یینگ" و "لی لی" پنج سال قبل در این باغ وحش متولد شدند. جشن تولد پنج سالگی پاندای ماده، یینگ یینگ روز یکشنبه برگزار شد و لی لی نیز روز 16 آگوست وارد پنجمین سال زندگی خود می شود.

براساس گزارش لارپوبلیکا، در این جشن تولد، یینگ یینگ یک هدیه ویژه دریافت کرد که یک کیک بزرگ یخی بود که با آب نبات میوه ای و برگهای خیزران تزئین شده بود. به نظر می رسد که "لی لی" به پاس قدردانی از همسر خود در آماده سازی این کیک کمک کرده است.

لی لی مشغول آماده سازی کیک

لی لی مجسمه یخی به شکل خرس پاندا را روی پایه کیک می گذارد

یینگ یینگ از دیدن این کیک زیبا هیجان زده می شود