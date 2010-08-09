محمدرضا کمرهای، مدیر موسسه مکعب هنر و برگزارکننده هفتمین جشنواره بسم الله در مورد این دوره جشنواره به خبرنگار مهر گفت: برای اولینبار آثار جشنواره در سه مکان شامل نگارخانه پردیس سینمای ملت، برج آزادی و موزه هنرهای معاصر اصفهان به نمایش گذاشته میشود.
وی در مورد دلیل انتخاب سه نگارخانه توضیح داد: وقتی مکانی برای نشان دادن آثار نداشتیم با این سه موسسه وارد مذاکره شدیم ، بعد از مدتی هر سه نگارخانه موافقت خود را اعلام کردند. ما هم با وجود هزینه بیشتر تصمیم گرفتیم اینبار آثار را در سه نگارخانه نشان دهیم.
برگزارکننده جشنواره بسم الله درباره آثاری که قرار است در هر سه نگارخانه به معرض دید عموم گذاشته شود، گفت: اصل آثار در نگارخانه پردیس سینمای ملت نمایش داده میشود و دو چاپ دیگر نیز انجام دادهایم تا در برج آزادی و موزه هنرهای معاصر نمایش داده شود البته بخشی از کارها مربوط به اساتید است که آنها را چاپ نکردهایم و تنها اصل کارها نمایش داده میشود.
کمرهای همچنین به فروش آثار برای نخستین بار اشاره کرد: با اینکه جشنواره توانسته است مخاطبان خود را در سطح جهان پیدا کند اما برگزاری آن هزینههای زیادی دارد. ما تاکنون نتوانستهایم حامی مالی پیدا کنیم و بیشتر حامیان ما معنوی بودهاند که همین مسئله موجب شد اعلام کنیم در صورت پیدانشدن حامی مالی از سال دیگر جشنواره را برگزار نمیکنیم.
وی افزود: به دلیل اینکه آثار ارائه شده در جشنواره با مضامین معنوی همراه بود، تا به حال آنها را برای فروش ارائه نکرده بودیم ،اما چون بخشی از آثار نقاشی خط هستند و این نوع کارها مشتریان زیادی دارد، اینبار تصمیم گرفتیم فروش همه داشته باشیم منتهی فروش تنها در روز آخر صورت میگیرد و از همه ارگانها و نهادها برای خرید اثر دعوت کردهایم.
کمرهای در ادامه در مورد قیمتگذاری آثار ابراز داشت: ما سعی کردهایم یک قیمت متعادل را با توافق هنرمندان برای آثار انتخاب کنیم. ارزانترین اثر مربوط به نقاشیخط است که 400 هزار تومان و گرانترین اثر یک تابلوی خوشنویسی با 18 میلیون تومان است.
برگزارکننده جشنواره بسم الله در مورد آثاری که قرار است به نمایش گذاشته شود، ابراز داشت: کلا 350 اثر به بخش نمایشگاهی راه یافتند که در رشته خوشنویسی آثاری از اساتیدی مثل محمد احصایی، غلامحسین امیرخانی، یدالله کابلی و در رشته گرافیک هم آثاری از مصطفی اسدالهی، مهرداد کشتیآرا، احسان پارسا و مصطفی اوجی وجود دارد.
وی در مورد مراسم افتتاحیه عنوان کرد: در مراسم افتتاحیه، برگزیدگان هر رشته معرفی و به آنها تندیس برنزی بسم الله، لوح یونسکو و لوح سازمان کنفرانس اسلامی اهدا میشود. به نفر اول هم 900 هزار تومان، نفر دوم 700 هزار تومان و نفر سوم 500 هزار تومان تعلق میگیرد.
کمرهای سپس به پیشفروش کتاب جشنواره اشاره کرد: یکی از راههای دیگر که برای کمک مالی به ذهنمان رسید این بود که کتاب جشنواره را پیش فروش کنیم. این کتاب به صورت نفیس درحال چاپ است و 21 هزار تومان قیمت دارد که خود هنرمندان شرکتکننده برای حمایت از ما تاکنون استقبال زیادی برای خرید کتابها انجام دادهاند.
مراسم افتتاح هفتمین جشنواره بسمالله ساعت 20 چهارشنبه، 22 مرداد در پردیس سینمایی ملت برگزار میشود. این نمایشگاه در دو بخش اصلی پوستر و لوگوتایپ با موضوع نگارش "بسم الله الرحمن الرحیم" به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه است.
نظر شما