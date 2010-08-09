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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۵۳

سعیدی:

ملاک رویشها و ریز‌شها پیوستگی در مسیر‌ حق است

ملاک رویشها و ریز‌شها پیوستگی در مسیر‌ حق است

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امروز سپاه یکی از نزدیکترین نهادها به مواضع رهبر معظم انقلاب است و ملاک رویشها و ریزشها، پیوستگی در مسیر‌ حق است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام علی سعیدی شامگاه یکنشبه در آئین تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور قطع در مسیر ولایت حرکت کرده و در این راه تردیدی به خود راه نخواهد داد.

وی با اشاره به ریزش ها و رویش های بعد از انقلاب گفت: این ریزشها و رویش ها از اول تاریخ اسلام بوده و خواهد بود.

حجت الاسلام سعیدی توضیح داد: خیلی سازمان ها و گروه ها در ابتدا اسلامی بودند که بعد ها از ریزشهای انقلاب شدند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در توصیف ملاک رویش ها و ریزش ها گفت: ملاک ریزش ها و رویش ها به میزان پیوستگی آن ها به نهاد حق بستگی دارد و هر چیزی که به نهاد حق بستگی داشته باشد رویش است و هر نهادی که از این امر دور باشد از گروه ریزش ها خواهند بود.

وی اظهار داشت: همه باید در مسیر حق حرکت کنیم و هرکس در این راه حرکت نکند منحرف است و در جمع ریزش ها قرار دارد.

حجت الاسلام سعیدی افزود: ارزش انسان ها به محور حق بستگی دارد و ملاک رویش، پیوستگی به محور حق بوده و ملاک ریزش، گسستگی از محور حق است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: در طول تاریخ آنقدر رهبرها و مسلک های دروغ به وجود آمده است که اگر شناخت از این ها نباشد تشخیص راه حق برای افراد بی بصیرت مشکل خواهد بود

 وی اضافه کرد: نمی شود گفت در خط رهبری هستیم اما جور دیگری عمل کرد و یا سکوت پیشه نمود.

در پایان این مراسم ضمن قدردانی از خدمات حجت الاسلام کاملی فر،حجت الاسلام ولائی به عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا معرفی شد.

کد مطلب 1130459

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