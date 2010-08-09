مدیران و رسانه ها ادبیات نقد را یاد بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران استان خراسان شمالی اظهار داشت: نقد کردن امری دوسویه است وبرای معرفی در رشد وتعالی استان باید نقدپذیری کرد.

وی پایه و اساس هر رشدی را در جامعه انتقاد سازنده دانست.



وی افزود: باید ارتباط دو سویه بین دولت و رسانه باشد تا خدمات دولت به مردم منعکس شود در این شرایط فضای نشاط و امید در جامعه ایجاد خواهد شد.



شفقت گفت: در نظر است برای خبرنگاران و اصحاب رسانه مجتمع فرهنگی و خبری در مرکز استان در دور سوم سفر رئیس جمهور پیشنهاد شود.



وی استان خراسان شمالی را استانی نوپا و در حال توسعه دانست و گفت: برای رشد تعالی استان نیازمند معرفی استان از طریق رسانه ها و خبرنگاران بیش از پیش احساس می شود.



استاندار خراسان شمالی راه اندازی شبکه استانی اترک را گام مفیدی برای معرفی استان درسطح ملی دانست و ادامه داد: منتظر ارسال سیگنالهای ماهواره ای هستیم که این شبکه در صورت ماهواره ای شدن می تواند توانمندیهای خود را برای حضور سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور فراهم کند.



مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان شمالی نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و 200 هزار شهید عرصه رسانه گفت: این استان نیازمند بازشناسی در عرصه خبرو رسانه است و لازم است ظرفیتهای رسانه در آن شناخته شود.



محمدرضا سوقندی افزود: امسال به منظور حمایت از نشریات الکترونیک 75 خانه فرهنگ در سطح استان در قالب شبکه فرهنگ راه اندازی می شود.



وی افتتاح این خانه های فرهنگ الکترونیک را نوعی مقابله با جنگ نرم دشمن دانست و گفت: در این شبکه فرهنگ همه فعالان و اصحاب رسانه و هنر دارای فضای منسبی برای ایجاد سایت خواهند شد.



وی در خصوص بیمه خبرنگاران استان نیز گفت: خبرنگارانی که تا کنون بیمه نشده اند باید در گام اول عضو صندوق حمایت خبرنگاران شوند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی همچنین از راه اندازی نمایندگی خانه مطبوعات در همه شهرستانهای استان خبر داد.



در ابتدای این جلسه نیز رئیس خانه مطبوعات استان گزارشی از عملکرد یک ساله ارائه داد.

در خراسان شمالی 220 نفر خبرنگار در حوزه های مختلف خبری فعالیت دارند.