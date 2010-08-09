"اخلاق خانوادگی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی ریشه‌های اخلاق خانوادگی در سنت مسیحی می‌پردازد.

اخلاق خانوادگی چگونه تکامل پیدا کرد و چگونه اصول اخلاقی راهنمای عمل خانواده‌ها قرار گرفت؟ آنها چگونه توانستند اصول اخلاقی را در مواقع قرار گرفتن در یک مسأله اخلاقی ایجاد و آنرا توسعه و گسترش دهند.

معنویت، معاش، مسائل مالی و ... از موضوعاتی هستند که نویسنده آنها را در ذیل اخلاق خانواده مورد بررسی قرار می‌دهد. بررسی او بر اساس الهیات مسیحی و توجه به اخلاق مسیحی است.

این اثر به بررسی مسائل اخلاقی جدید و مطرح در حوزه خانوادگی می‌پردازد و نحوه مواجه اخلاقی خانواده‌ها را با مسائل مطرح مورد واکاوی قرار می‌دهد.

این کتاب با عنوان "اخلاق خانواده: دستورالعملهایی برای مسیحیان" از سوی انتشارات دانشگاه جورج تاون منتشر شده است.