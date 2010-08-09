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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۴

"اخلاق خانوادگی" منتشر شد

کتاب "اخلاقی خانوادگی" اثر روبیو هنلون از سوی انتشارات دانشگاه جورج تاون منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی ریشه‌های اخلاق خانوادگی در سنت مسیحی می‌پردازد.

اخلاق خانوادگی چگونه تکامل پیدا کرد و چگونه اصول اخلاقی راهنمای عمل خانواده‌ها قرار گرفت؟ آنها چگونه توانستند اصول اخلاقی را در مواقع قرار گرفتن در یک مسأله اخلاقی ایجاد و آنرا توسعه و گسترش دهند.

معنویت، معاش، مسائل مالی و ... از موضوعاتی هستند که نویسنده آنها را در ذیل اخلاق خانواده مورد بررسی قرار می‌دهد. بررسی او بر اساس الهیات مسیحی و توجه به اخلاق مسیحی است.

این اثر به بررسی مسائل اخلاقی جدید و مطرح در حوزه خانوادگی می‌پردازد و نحوه مواجه اخلاقی خانواده‌ها را با مسائل مطرح مورد واکاوی قرار می‌دهد.

این کتاب با عنوان "اخلاق خانواده: دستورالعملهایی برای مسیحیان" از سوی انتشارات دانشگاه جورج تاون منتشر شده است.

کد مطلب 1130461

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