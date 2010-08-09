بیمه خبرنگاران از تامین اجتماعی پیگیری می شود / شناسایی 8300 خبرنگار در کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، سید احسان قاضی زاده ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در ساری گفت: آن دسته از خبرنگارانی که حداقل 20 اثر در نشریات و 50 اثر در خبرگزاری ها داشته و تاکنون توسط رسانه خود بیمه نشده اند از طریق تامین اجتماعی بیمه خواهند شد که این به معنای تامین آزادی بیان و امنیت شغلی خبرنگاران است.

وی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی خبرنگاران را تشکیل داده ایم، افزود: اطلاعات حرفه ای هشت هزار و 300 خبرنگار در این سامانه وارد شده است.

قاضی زاده با اشاره به تشکیل خانه مطبوعات در تمامی استانها اظهار داشت: شورای مرکزی خانه مطبوعات ایران را نیز تشکیل داده ایم تا پیگیر کار خانه مطبوعات استانها باشد.

وی یادآور شد: بیش از سه هزار و 700 نشریه در رده های مختلف و 18 خبرگزاری غیردولتی در کشور فعال هستند و در حال حاضر پیگیر بحث سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری هستیم که هر یک سال فعالیت اصحاب رسانه معادل یک سال و نیم فعالیت باشد.

مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: دو میلیارد تومان یارانه نشریات استانها تا پایان هفته به حساب نشریات ریخته می شود.

وی با بیان اینکه امسال در سه نوبت پرداخت یارانه مطبوعات را خواهیم داشت، گفت: کمترین مشکلات در ابعاد نظارتی و موضوعاتی که به امنیت ملی بازگردد را از مطبوعات مازندران شاهد بوده ایم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز گفت: از 450 فعال مطبوعاتی استان در روز جاری تجلیل شد.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمیاشاره به اینکه امروز ، روز تجلیل از مقام صارمی ها و ساجدی ها است، خاطرنشان کرد: در حد توان پیگیر مسکن خبرنگاران هستیم.

وی با بیان اینکه از تحلیل ها ، نقدها و راهنمایی های اصحاب رسانه استقبال می کنم یادآور شد: برای خدمت آماده ایم و در اتاقم به روی همه باز است.

وی گفت: از خبرنگارانی که در زمینه دفاع مقدس ، عفاف و حجاب و همت مضاعف قلم زنی بیشتری داشته باشند حمایت می کنیم.