کاهش دمای زمین با کم شدن گناه/ مخالفت واتیکان با تحقیقات سلولهای بنیادین

صومعه 2 هزار ساله بودایی در معرض تخریب قرار دارد

یکی از اماکن مقدس بودایی با قدمت 2 هزار سال که دربرگیرنده یک صومعه 4 هزار و 500 متر مربعی است و در تپه مس آیناک افغانستان واقع شده، به علت پروژه معدنکاری و استخراج مس در معرض تخریب و انهدام قرار گرفته است.

یک پروژه معدنکاری به ارزش 3 میلیارد دلار از سوی دولت افغانستان به یک گروه استخراجی چینی واگذار شده است که درنظر دارد این صومعه را که در نزدیکی کابل پایتخت افغاستان قرار دارد منفجر کند.

تخمین زده شده است که از این معدن 200 هزار تن مس استخراج می شود و سالانه 400 میلیون دلار برای دولت افغانستان درآمد خواهد داشت.

یک گروه از باستان شناسان افغان و فرانسوی که اخیرا بیش از 100 مجسمه استوپا ( ساختارهای تپه مانندی که دربرگیرنده آثار مقدس بودائیان است) و یک مجسمه بودایی 5 متری درحال خوابیده کشف کرده اند نسبت به این پروژه ابراز نگرانی کرده و اظهار داشتند که قرار بود طرح انفجار صومعه در ماه آوریل گذشته صورت گیرد و متوقف شد اما اصل قضیه هنوز به قوت خود باقی است.

شرکت چینی اقدام به ساخت راه آهن، محل استقرار کارگران و دستگاه مولد نیرو در نزدیکی این منطقه کرده تا کار معدنکاری تسهیل شود.

باستان شناسان ابراز امیدواری کردند که بتوانند برای نجات این محل تاریخی حمایتهای بین المللی را جذب کنند.

فیلیپ مارکوس رئیس تیم باستان شناسی فرانسوی در افغانستان گفت: این صومعه از قرن دوم قبل میلاد تا دست کم قرن ششم پس از میلاد فعال بوده است، اگرچه تا قرن نهم پس از میلاد نیز به عنوان محل اسکان راهبان درنظر گرفته می شد. معدنکاری مس و صومعه می توانند در کنار یکدیگر به واسطه ایجاد یک منطقه محافظت شده باستان شناسی و در نهایت درآمد حاصل از گردشگری برای این کشور جنگ زده که به درآمدهای خارجی نیاز دارد ادامه حیات دهند.

مارکوس همچنین گفت که رئیس جمهور افغانستان تنها کسی است که می تواند طرح انهدام صومعه باستانی را لغو کند.

رهبران مسیحی امریکا خواستار جلوگیری از قانونی‌شدن قمار اینترنتی شدند

درحالی که دولت ایالات متحده به‌آرامی به قانونی کردن قمار آنلاین نزدیک می‌شود بسیاری از سازمانهای مسیحی امریکا از نمایندگان کنگره خواستند در مقابل این اقدام مقاومت کنند.

رهبران دینی امریکا تلاش می‌کنند اقدامهایی را که برای قانونی کردن انواع قمار آنلاین و دیگر اشکال شرط‌بندی در اینترنت صورت می‌گیرند خنثی کنند.

هفته گذشته کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان امریکا به قانون "مقررات قمار اینترنتی، حمایت از مشتری و اجرای قانون" رأی دادند. این لایحه که از سوی بارنی فرانک ارائه شده بود قانون قمارغیر قانونی اینترنتی را که پیشتر تصویب شده بود بی‌تأثیر می‌کند.

درست چند روز پیش از تصویب این قانون جدید ریچارد لند از فعالان دینی جامعه مسیحی باپتیست به همراه دیگر رهبران دینی مسیحی که طرفدار بنیاد خانواده هستند در نامه‌ای به سران کنگره مخالفت خود را با قانونی شدن قمار آنلاین ابراز کردند.

ریچارد لند رئیس کمیسوین اخلاق و آزادی دینی درکنار 13 نفر دیگر این نامه را امضا کردند که در آن میان می‌توان به تام مک کلاسکی معاون اول شورای تحقیقات خانواده، تام مینری معاون اول سازمان تمرکز برخانواده و پنی ناس مدیر اجرایی سازمان " دلمشغولهای زنان" اشاره کرد.

در این نامه آمده است که این قانون متجاوزترین بسط قمار در تاریخ امریکا است. این قانون سیاست نامشروعی است که صدمات بسیاری را بر اقشار مختلف خانواده‌های امریکایی وارد می‌کند.

این نامه با مخاطب قرار دادن رئیس مجلس نمایندگان برای نانسی پلوسی که در این سمت فعالیت می‌کند و همچنین هری رید رئیس اکثریت سنا، جان بوهنر رئیس اقلیت کنگره و میچ مک کونل رئیس اقلیت سنا ارسال شده است.

قانون پیشین که قمار اینترنتی را ممنوع کرده بود با نفوذ گروههای مسیحی‌روی بوش رئیس جمهوری سابق امریکا در سال 2006 تصویب شده بود.

باستان‌شناسان بلغاری مدعی کشف بقایای جسد یحیی تعمیددهنده شدند

باستان‌شناسان بلغاری درحال حفاری یک صومعه باستانی مدعی شده‌اند که بقایای جسد یحیی تعمیددهنده را کشف کرده‌اند.

بقایای این جسد در جزیره سنت ایوان نزدیک شهر سازوپل پیدا شده است.

رسانه‌های بلغاری گزارش کرده‌اند که بخشهایی از یک جمجمه انسانی، استخوان دست و دندان را در داخل ظرف مقدس و باستانی در محراب یک کلیسای باستانی که وقف یحیی تعمید دهنده شده یافته‌اند.

بازیدار دیمیتروف رئیس سابق موزه تاریخ ملی بلغارستان اظهار داشت ممکن است این بقایای کشف شده از سوی کلیسای قسطنطنیه به این کلیسا هدیه شده باشد چرا که در آن زمان این کشور بخشی از امپراتوری بیزانسی بوده است.

درحال حاضر آزمایشهایی روی این استخوانها درحال انجام است تا مشخص شود که این استخوانها متعلق به چه کسی است.

وژدی راشیدوف وزیر فرهنگ بلغارستان نسبت به نتیجه‌گیری پیش از مشخص شدن اعتبار و صحت استخوانهای کشف شده هشدار دارد.

این درحالی است که گروهی که این استخوانها را کشف کرده‌اند هنوز اعتقاد دارند که این استخوانها بقایای جسد یحیی تعمیددهنده است.

کازیمیر پوپکونستانتیوف گفت: روی ظرف محتوی این استخوانها یک نوشته یونانی به تاریخ 24 ژوئن اشاره درج شد؛ تاریخی که در آن مسیحیان تولد یحیی تعمیددهنده را جشن می‌گیرند.

مبارزه با گناه دمای هوا را کاهش می‌دهد

پاتریاک مسکو رهبر کلیسای ارتدکس روسیه اعتقاد دارد مبارزه با گناهان و هوای نفسانی شرط مهم مقابله با خشکسالی روسیه است.

پاتریاک کریل رهبر معنوی کلیسای ارتدکس روسیه پس از مراسم نیایشی دیروز دوشنبه 11 مرداد ماه در کلیسای تازه تأسیس شهر نیژنی نووگراد گفت: ما نباید فکر کنیم که صرفا با دعا به درگاه خداوند می توان به خشکسالی پایان داد.

رهبر معنوی کلیسای ارتدکس با یادآوری ماجرای الیاس نبی در کتاب عهد قدیم که قوم بنی اسرائیل را با دعاهای خود از خشکسالی سه ساله نجات داد گفت: در مقایسه با گرمای آن زمان، هوای امروز در روسیه نشان اندکی از آن گرما و خشکسالی دارد. زندگی غیر اخلاقی طعمه شیطان است و روح انسانی را از بین می برد. برای چنین زندگی نباید به هیچ کس کمک کنید و تنها باید به خواسته های خود برسید.

وی از مؤمنان خواست که ایمان، مهربانی، حمایت دوجانبه، همبستگی میان یکدیگر و همکاری را تقویت کرده و چون آتشنشانهایی زندگی کنند که با آتش مقابله می کنند، چرا که زندگی این افراد نمونه موفقی از مساعدت و همکاری مشترک است.

واتیکان نخستین تحقیقات سلولهای بنیادین از رویان بشری را محکوم کرد

واتیکان موافقت قانونگذاران امریکا را با انجام نخستین کارآزمایی بالینی برای درمان مبتنی بر سلولهای بنیادین رویان بشری محکوم کرد.

الیو اگریسا رئیس بازنشسته آکادمی پاپی زندگی گفت: به رغم تلاشهایی که برای عدم انجام این آزمایش صورت گرفته، علم به دنبال استفاده آزمایشگاهی از جنین انسان است.

وی استدلال کرد: جنین انسان چون خود وی دارای کرامت است و نباید آن را برای گرفتن سلولهای بنیادین از بین برد، این تکنیک از نظر اخلاقی با قضاوت منفی همراه است.

"گردو کراپ" شرکت بیوتک امریکایی اعلام کرد که از سوی سازمان غذا و داروی امریکا مجاز به انجام نخستین کارآزمایی بالینی با استفاده از سلولهای بنیادین گرفته شده از جنینهای انسانی شده است. این شرکت در نظر دارد آزمایش خود را روی بیمارانی انجام دهد که براثر صدمه به ستون فقرات فلج شده‌اند.

هدف این تحقیق تزریق سلولها به ستون فقرات داوطلبان فلج با این امید است که سلولهای عصبی صدمه دیده دوباره رشد کرده و فرد توانایی راه رفتن را به دست آورد.

این شرکت در ماه ژانویه مجوز انجام این آزمایش را به دست آورد اما سپس آزمایشها به علت نگرانی امنیتی متوقف شد.

کلیسای کاتولیک با انجام تحقیقاتی که از سلولهای بنیادین جنینهای انسان گرفته شده مخالف است، اگرچه در رابطه با سلولهای بنیادینی که از بند ناف و یا دیگر بخشهای بدن بزرگسالان چون روده یا شبکیه چشم گرفته شده باشد مخالفتی ندارد.

این مخالفت از آنجا سرچشمه می‌گیرد که کلیسای کاتولیک استدلال می‌کند همه انسانها از زمان بسته شدن نطفه تا زمان مرگ طبیعی دارای کرامت است. عبارت مرگ طبیعی نیز با هدف مخالف با اتانازی و یا " به مرگی" به کار گرفته می‌شود. چرا که در تعالیم و آموزه‌های کاتولیک سقط جنین و اتانازی نیز گناه محسوب می‌شود.