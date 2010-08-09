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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۵۹

18 مرکز آموزش تابستانه صنایع دستی در گلستان دایر شد

18 مرکز آموزش تابستانه صنایع دستی در گلستان دایر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون هنرهای سنتی میراث فرهنگی گلستان گفت: 18 مرکز آموزشی در 12 شهرستان استان در فصل تابستان به آموزش رشته های صنایع دستی می پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا پورمهدی صبح دوشنبه در بازدید فرماندار گرگان از کلاسهای آموزش صنایع دستی افزود: این مراکز در شهرستانهای گرگان، گنبد، رامیان، آزادشهر، کلاله، علی آباد، مینودشت، آق قلا، کردکوی، بندرترکمن، بندرگزو گمیشان و شش مرکز درروستاهای زیارت، قرن آباد، برفتان، آهنگر محله، قلعه قافه و حکیم آباد به آموزش رشته های صنایع دستی می پردازند.

وی هدف از برگزاری این دوره ها ایجاد فرصت شغلی و گذران اوقات فراغت در ایام تابستان است.

وی خاطرنشان کرد: دوره آموزشی تابستانه صنایع دستی در رشته های زیورآلات، سوزندوزی شاهکوه، نگارگری، معرق منبت، طراحی سنتی، دوخت البسه محلی، ابریشم دوزی، پلاس بافی، رودوزی سنتی ، سفالگری، رنگرزی، نواربافی کتول، سوزندوزی بلوچ، جاجیم بافی، تکه دوزی، چهل تکه، روبان دوزی، قلاب بافی، سوزندوزی ترکمن و قزاق به صورت رایگان و درسطوح مقدماتی، پیشرفته و تکمیلی برگزار می شود.

جعفر گرزین فرماندار گرگان نیز در این بازدید گفت: با توجه به فصل اوقات فراغت جوانان و اهمیت آموزشهای صنایع دستی در اشتغالزایی جوانان، این آموزشها ضرورت داشته و راهکار مناسبی جهت افزایش اشتغال استان است.
 

کد مطلب 1130467

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