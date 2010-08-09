18 مرکز آموزش تابستانه صنایع دستی در گلستان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا پورمهدی صبح دوشنبه در بازدید فرماندار گرگان از کلاسهای آموزش صنایع دستی افزود: این مراکز در شهرستانهای گرگان، گنبد، رامیان، آزادشهر، کلاله، علی آباد، مینودشت، آق قلا، کردکوی، بندرترکمن، بندرگزو گمیشان و شش مرکز درروستاهای زیارت، قرن آباد، برفتان، آهنگر محله، قلعه قافه و حکیم آباد به آموزش رشته های صنایع دستی می پردازند.

وی هدف از برگزاری این دوره ها ایجاد فرصت شغلی و گذران اوقات فراغت در ایام تابستان است.

وی خاطرنشان کرد: دوره آموزشی تابستانه صنایع دستی در رشته های زیورآلات، سوزندوزی شاهکوه، نگارگری، معرق منبت، طراحی سنتی، دوخت البسه محلی، ابریشم دوزی، پلاس بافی، رودوزی سنتی ، سفالگری، رنگرزی، نواربافی کتول، سوزندوزی بلوچ، جاجیم بافی، تکه دوزی، چهل تکه، روبان دوزی، قلاب بافی، سوزندوزی ترکمن و قزاق به صورت رایگان و درسطوح مقدماتی، پیشرفته و تکمیلی برگزار می شود.

جعفر گرزین فرماندار گرگان نیز در این بازدید گفت: با توجه به فصل اوقات فراغت جوانان و اهمیت آموزشهای صنایع دستی در اشتغالزایی جوانان، این آموزشها ضرورت داشته و راهکار مناسبی جهت افزایش اشتغال استان است.

